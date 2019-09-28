Liên quan đến vụ việc nam thanh niên giết vợ sắp cưới tại Đà Nẵng, được biết nạn nhân có hoàn cảnh khá khó khăn.
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Theo đó, nghi phạm giết vợ sắp cưới rồi tự tử tại Đà Nẵng vào ngày 26/9 được xác định là Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An). Nạn nhân là N.T.P.T (25 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Trước khi bị sát hại, chị T. là giáo viên mầm non và là bí thư chi đoàn khu dân cư.
Theo thông tin trên Đất Việt, tại địa phương gia đình T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất từ khi mẹ T. mang thai mới 3 tháng. Suốt nhiều năm qua chỉ có T. và mẹ sống nương tựa vào nhau. Theo nhận xét của hàng xóm, T. là một cô gái ngoan ngoãn, được hàng xóm hết sức quý mến. Chính vì vậy khi nghe tin T. bị sát hại ai nấy đều vô cùng xót xa. Về phần người mẹ, sau khi chứng kiến cảnh đứa con duy nhất do một tay mình nuôi lớn hơn 20 năm qua bị sát hại, bà đã ngất xỉu.
Theo Tổ quốc, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng nghiêm trọng này được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, sau khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, công an phát hiện một số tin nhắn của một thanh niên tên D. Có thể vì ghen tuông nên Quyết đã giết người yêu rồi tự sát bất thành. Được biết nạn nhân và chồng sắp cưới đã đính hôn cách đây vài tháng, dự định đến tháng 3 năm sau sẽ tổ chức lễ cưới.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/9, bà Thủy phát hiện con gái nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là chồng sắp cưới cùng với sợi dây và con dao dính máu. Ngay sau đó bà đã nhanh chóng hô hoán, nhờ hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc này mọi người phát hiện chị T. đã tử vong còn Quyết bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay. Ngay sau đó người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.