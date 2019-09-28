Theo đó, nghi phạm giết vợ sắp cưới rồi tự tử tại Đà Nẵng vào ngày 26/9 được xác định là Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An). Nạn nhân là N.T.P.T (25 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Trước khi bị sát hại, chị T. là giáo viên mầm non và là bí thư chi đoàn khu dân cư.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên giết vợ sắp cưới tại Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Đất Việt, tại địa phương gia đình T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất từ khi mẹ T. mang thai mới 3 tháng. Suốt nhiều năm qua chỉ có T. và mẹ sống nương tựa vào nhau. Theo nhận xét của hàng xóm, T. là một cô gái ngoan ngoãn, được hàng xóm hết sức quý mến. Chính vì vậy khi nghe tin T. bị sát hại ai nấy đều vô cùng xót xa. Về phần người mẹ, sau khi chứng kiến cảnh đứa con duy nhất do một tay mình nuôi lớn hơn 20 năm qua bị sát hại, bà đã ngất xỉu.