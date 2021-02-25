Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người.

Chiều 25/2, Dũng được di lý từ Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) về Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra về việc truy sát 7 người ở quán karaoke Luxury II.

Theo Zing News, cơ quan chức năng cho biết: "Sức khỏe bị can đã ổn định nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai của Dũng. Anh ta cho biết hiện không nhớ gì".

Cảnh sát làm thủ tục di lý Dũng về Hòa Bình - Ảnh: Zing News

Theo đó, chiều 21/2, Dũng cùng 13 người đến quán Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn để chơi. Sau khi hát được khoảng 30 phút thì Dũng bỏ đi ra ngoài, đến quầy lễ tân mượn dao rồi trở lại phòng hát và bắt đầu dùng hung khí tấn công 7 người tại đây.

Sau khi gây án, y tự đâm vào bụng nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ thảm án đã khiến anh T.V.S, chị N.T.B.L. và chị C.T.N. đã tử vong. Riêng Dũng và 4 nạn nhân bị thương khác đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Nguyễn Công Dũng về tội Giết người. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thông tin thêm qua quá trình xét nghiệm, Dũng dương tính với ma túy.

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