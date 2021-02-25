Ông Trần Xuân Trường (bí thư thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, Hà Nam) cho biết, vào chiều 24/2 sau khi nhận được thông tin từ các cán bộ công an, ông lập tức có mặt ở hiện trường. Lúc đó, thi thể nạn nhân V. đã được quấn chăn, trong nhà sực mùi dầu gió.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra, làm rõ vụ án Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) sát hại nữ sinh V. (SN 2005, trú tại huyện Bình Lục, hiện đang học lớp 10), nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Vị bí thư cũng bác tin đồn phát hiện thi thể nạn nhân ở vườn chuối. Đồng thời, ông cũng khẳng định thời điểm phát hiện vụ việc, nghi phạm Hùng không có ở nhà.

"Bố nghi phạm còn rối lên, nói không thành lời. Tôi còn hỏi lại bố Hùng, nạn nhân đã tử vong thật chưa để còn đi cứu chữa thì ông ấy nói đã xoa dầu gió rồi nhưng không cứu được...", ông Xuân Trường nói.

Hôm 23/2, mẹ H. phát hiện con trai có ý định tự tử - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Là người đầu tiên báo công an, ông Việt (cậu của nghi phạm) cũng khẳng định, nạn nhân được phát hiện trong buồng nhà chị gái mình.

"Sau khi phát hiện thi thể, tôi đã báo cáo lực lượng chức năng, lúc này Hùng đã chạy trốn rồi", ông Việt nói.

Về phía bà T.T.V.H. (56 tuổi, mẹ Hùng) cho biết, vào chiều 24/2, khi bà đang làm giúp việc trên Hà Nội thì nhận được “tin dữ”. Bà lập tức bắt xe về quê.

Theo lời bà H., vào năm 2018 Hùng bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn khi đi làm ở Hà Nội. Sau lần phẫu thuật não ấy, tính tình Hùng trở lên thất thường, bố mẹ khuyên bảo không nghe lời. Mẹ nghi phạm cho biết thêm vào hôm 23/2, bà còn phát hiện con trai có ý định tự tử.

Bố nghi phạm H. kể lại giây phút phát hiện sự việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Kể về vụ án mạng, bố nghi phạm cho hay vào trưa 23/2, khi đang dưới bếp nấu cơm thì thấy con trai chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ. Thấy sự việc bất thường, ông S. liền chạy lên phòng của con thì bàng hoàng phát hiện một cô gái đang nằm bất động trên giường. Ông nhanh chóng kiểm tra thấy nạn nhân đã tắt thở. Mặc dù ông đã cố gắng xoa dầu, hô hấp nhân tạo nhưng V. không qua khỏi.

Theo lời ông S., đây không phải là lần đầu tiên con trai mình dẫn bạn gái về nhà.

"Đầu óc nó không bình thường nên không ai bảo được, không làm gì chỉ xin tiền suốt ngày. Có lần nó còn cầm dao định đâm tôi", ông S. chia sẻ thêm.

Căn nhà gia đình H. đang sống, cũng là nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận quen biết và có mối quan hệ yêu đương với nữ sinh V. (SN 2005, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam). Đến đêm 23/2, y đón bạn gái về nhà ngủ.

Đến trưa 24/2 do biết gia đình V. đi tìm nên cặp đôi lo sợ. Hùng và V. thống nhất cùng tự tử. Sau đó, nam nghi phạm 22 tuổi này dùng tay bóp cổ nữ sinh tử vong rồi nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Sau đó y tiếp tục đi ra cầu Thái Hà để tự tử thì bị công an bắt giữ.