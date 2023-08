Do ghen tuông, người chồng sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra, làm rõ vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn huyện Tam Bình.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 20/2, bà N. (66 tuổi) nhận được điện thoại của con trai N.V.M. (45 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) báo tin nghi ngờ vợ của mình có người tình.

M. bảo nếu vợ chết thì gã cũng uống thuốc sâu tự tử. M. nhờ mẹ đi rút tiền bảo hiểm, lấy nhẫn vàng và tiền trả nợ cho mình.

Đến 6 giờ cùng ngày, bà N. đến nhà con trai thì thấy nhà bị khoá cửa trong, gọi cửa nhưng không ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà N. gọi ông X. (71 tuổi) dùng búa đập cửa vào kiểm tra thì phát hiện anh M. nằm bất động trong nhà vệ sinh, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu đã mở nắp. Còn vợ anh M. thì chết trong phòng ngủ.

Nghi có nhân tình, chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Tam Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đưa anh M. vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Qua khám nghiệm tử thi, vợ anh M. tử vong do chấn thương sọ não, ngạt do chèn ép đường hô hấp vùng cổ. Bước đầu, cơ quan công an nhận định anh M. ghen tuông nên đập đầu vợ vào cạnh giường ngủ và bóp cổ nạn nhân tử vong, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.

Hiện Công an tỉnh đã cử lực lượng canh giữ N.V.M. tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-co-nhan-tinh-chong-sat-hai-vo-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-396911.html