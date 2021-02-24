Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở đám cỏ ven đường: Lời kể của người thân

Khi phát hiện người đàn ông 36 tuổi tẩm xăng tự thiêu, người dân đã lao vào dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trao đổi với Dân Trí, ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết trên địa bàn xã Hòa Bình 1 vừa xảy ra sự việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu khiến dư luận địa phương xôn xao.

Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở đám cỏ ven đường - Ảnh: Dân Trí

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày tại một đám cỏ ven đường thuộc địa bàn xã Hòa Bình 1. Nạn nhân là ông N.V.H. (36 tuổi, trú xã Hòa Bình 1).

Theo đó, thời điểm trên, một số người dân địa phương nghe tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông kèm ngọn lửa cháy ngùn ngụt trên cơ thể người này, nên đã cùng nhau xông vào dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên với nhiều vết bỏng nặng khắp cơ thể.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.V.H. (36 tuổi, trú xã Hòa Bình 1). Theo người nhà, trước đây ông H. vào TP.HCM làm thuê để mưu sinh và có lần bị tai nạn giao thông. Cách đây gần 1 tháng, ông H. về nhà đón Tết cùng gia đình, không có biểu hiện gì lạ, không hiểu sao lại có hành động như vậy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng ở địa phương làm rõ.

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