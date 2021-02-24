Vụ bảo vệ tòa án tỉnh tử vong trong tư thế treo cổ: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Xã hội 24/02/2021 00:12

Bảo vệ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau được phát hiện treo cổ tử vong tại nhà riêng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, UBND xã Hòa Thành (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông treo cổ tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Quốc Khởi (41 tuổi, ngụ ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau) đang làm bảo vệ tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

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Bảo vệ tòa án tỉnh treo cổ tử vong tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Khoảng 7 giờ sáng ngày 23/2, người nhà tá hỏa phát hiện ông Khởi tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, nên đã trình báo với cơ quan chức năng. 

Theo cơ quan chức năng, ông Khởi có để lại thư tuyệt mệnh nói rằng mình tự tử vì bệnh tật, không điều trị khỏi nên tìm đến cái chết.

Người nhà cho biết thêm, ông Khởi mắc bệnh thoái hóa cột sống đã phẫu thuật, điều trị thời gian dài nhưng không khỏi, bản thân ông lo lắng về bệnh của mình nên bị trầm cảm.

Trước đó, nạn nhân đã có ý định tự vẫn tại bệnh viện nhưng người nhà phát hiện kịp thời.

Cũng theo UBND xã Hòa Thành, trước kia ông Khởi làm tài xế cho TAND tỉnh Cà Mau nhưng do ông mắc bệnh thoái hóa cột sống nên được bố trí sang làm bảo vệ.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

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Từ khóa:   Cà Mau treo cổ tự tử thư tuyệt mệnh

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