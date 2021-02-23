Hiện Hoàng Thị Minh Huyền (34 tuổi, mẹ cháu B.) và Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, người tình của Huyền) đã bị cơ quan công an khởi tố tội danh "Hành hạ con" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Những ngày qua, vụ việc bé B. (12 tuổi, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội ) bị mẹ ruột bạo hành dã man thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Đặc biệt, bé gái còn bị chính người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

"Huyền thường xuyên đánh, chửi con lớn tiếng. Hàng xóm sang khuyên can thì chị ta chửi cả hàng xóm. Trận đòn gần nhất vào tháng 1/2021. Chúng tôi nghe rõ tiếng chị ta đánh con và quát nạt. Qua camera, chúng tôi thấy chị ta dán băng dính vào mồm, trói cháu bé lại để đánh", bà T. (51 tuổi) trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Theo hàng xóm, Huyền chuyển về khu vực Tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông cách đây 8 năm. Đối tượng thường xuyên bạo hành con gái 12 tuổi và là nỗi khiếp sợ của hàng xóm cũng như người dân xung quanh bởi lối sống của mình.

Một người dân khác sống sát cạnh nhà cũng cho biết, Huyền mắng chửi, đánh đập con suốt ngày đêm. Đứa trẻ khóc thét van xin nên mọi người có sang can ngăn. Song Huyền đe doạ mọi người và càng đánh con mạnh tay hơn.

Đặc biệt, căn nhà tầm 20m2 của Huyền được cho là thường xuyên chứa chấp các thành phần bất hảo, tụ tập gây ầm ĩ, náo loạn cả khu nhà. Những thanh niên này gây mất trật tự trong khu vực. Khi hàng xóm nhắc nhở, Huyền cho người sang hắt mắm tôm, nước tiểu, hoặc dán keo 502 vào khóa hàng xóm để trả thù.

Căn nhà trọ chưa đầy 20m2 của 5 mẹ con Huyền - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Lao Động, hiện tại Huyền có 5 người con với 2 người đàn ông khác nhau. Trong đó, cháu lớn đang ở với bố đẻ còn những người con còn lại Huyền đang nuôi, bé trai thứ 5 mới được 13 ngày tuổi.

Cuộc sống hàng ngày của 5 mẹ con vô cùng khó khăn. Hàng ngày, ba chị em bé gái 12 tuổi tự chơi và nấu cơm cho nhau. Đôi lúc hàng xóm thấy thương đều phải "lén lút" cho đồ vì sợ Huyền phát hiện sẽ đánh đập.

Nghi can Hoàng Thị Minh Huyền - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Chính quyền địa phương thông tin, Huyền không có việc làm ổn định, nghiện ma túy và thuộc diện bị giám sát từ lâu. Cuối năm 2020, Huyền bị Công an phường Hà Cầu bắt, sau đó khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng vụ án chưa được đưa ra xét xử do Huyền mang thai.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.