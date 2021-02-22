Nghi án cô gái nhảy cầu tự tử vì áp lực chuyện chồng con khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin về một cô gái 34 tuổi ở Nghệ An vì quá áp lực chuyện kết hôn đã nhảy cầu tự tử.

Sự việc được cho là xảy ra vào tối 20/2, một cô gái đã để lại bức thư tuyệt mệnh trên cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống dòng sông Lam tự tử.

Bức thư cô gái trẻ để lại trước khi nhảy xuống sông tự tử - Ảnh: FB

Trong bức thư có tiêu đề 'tuyệt mệnh', cô ghi rõ nguyên nhân vì 34 tuổi mà chưa kết hôn, bố mẹ và em gái gây áp lực đuổi ra khỏi nhà, ép cô tới bước đường cùng.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, cô gái may mắn được một chàng trai cứu kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nạn nhân cũng đã về với gia đình nhưng tinh thần vẫn còn khá bất ổn với những áp lực vô hình.

Cô gái hiện đã về với gia đình nhưng tinh thần vẫn còn bất ổn - Ảnh: FB

Sự việc khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Đa phần bình luận của dân mạng đều 'thở phào' vì cô gái không nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy cảm thông và không nên quá thúc ép con em mình chuyện kết hôn.

Bị mẹ giục làm bài tập Tết, bé gái nhảy từ tầng 11 tử vong, hiện trường vụ việc gây ám ảnh Sau khi cãi nhau với mẹ, bé gái 11 tuổi kích động nhảy lầu tự tử dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ việc quá ám ảnh khiến những người chứng kiến không thể đứng vững.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-nghi-an-co-gai-34-tuoi-nhay-cau-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh-noi-vi-ap-luc-lay-chong-396670.html