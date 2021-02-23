Sự việc khiến dư luận bàng hoàng, thương xót. Đặc biệt là khi đoạn clip ghi lại những giây phút cuối cùng khi anh cố gắng vật lộn để giữ lấy tài sản là chiếc xe máy của mình.

Đằng sau sự ra đi đột ngột ấy của tài xế trẻ là gia đình có cha mẹ già đều mắc bệnh, em trai suy thận giai đoạn cuối và cô con gái nhỏ đang học lớp 3. Anh Nghĩa là lao động chính trong nhà. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết, anh Nghĩa vẫn cố gắng chạy xe bất kể ngày đêm để lo cho gia đình, không ngờ lại bị cướp đi sinh mạng oan uổng.

"Trưa mùng 1 con ghé về nhà ăn cơm, cười nói vui vẻ, khoe với mẹ sáng giờ chạy được 340 ngàn rồi. Cố từ đây đến tối được thêm ít nữa. Có thu nhập thì năm nay đủ lo cho gia đình. Tôi nhắc con cẩn thận, đường đêm nguy hiểm nhưng con cười, nói 'không sao đâu mẹ'. Con không muốn tôi lo lắng.

Đôi khi con ghé về nhà ăn vội tô cơm nguội với muối tôm rồi lại chạy đi làm tiếp. Mỗi lần như thế, con lại nhìn tôi cười hiền, 'con không sao đâu mẹ'. Đêm đó, tôi nghĩ con cố chạy cuốc cuối rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu, không ngờ gặp nạn. Chắc con đói bụng lắm!", bà Sương (mẹ anh Nghĩa) trao đổi với Báo Đất Việt.

Cha mẹ nam tài xế đau đớn nói về người con trai xấu số - Ảnh: Báo Đất Việt

Được biết, cha mẹ anh Nghĩa đều đã già yếu và mang bệnh trong người. Do hoàn cảnh gia đình, nam tài xế nghỉ học từ năm lớp 8, sau đó bươn chải đủ nghề, từ công nhân, bốc vác đến thợ sơn nước, làm công ty giấy...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, anh Nghĩa bị mất việc, chuyển sang làm tài xế xe công nghệ. Không ngờ mới chạy được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc thương tâm.

Ngoài cha mẹ già và em trai bị bệnh suy thận, anh Nghĩa còn có một con gái đang học lớp 3. Từ hôm không thấy cha về, bé gái luôn miệng hỏi cha đâu khiến người thân trong nhà nghẹn đắng, không biết phải đáp lời thế nào.

Cách đây ít ngày, cha mẹ Nghĩa được họ hàng gửi cho đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của nam tài xế khi bị tên cướp tấn công. Không kìm được nước mắt, người mẹ đau xót nhớ lại: "Xe máy cũ của Nghĩa hư hỏng liên tục, tiền sửa xe cũng tiêu tốn khá nhiều, con bàn với tôi là mua chiếc xe mới để tiện cho công việc. Tiền xe trả góp hàng tháng là 2,8 triệu đồng, đến nay vẫn chưa xong".

Cạnh đó, người cha cố gắng nén nỗi đau, đến khi nói về đứa con trai ngoan không ăn nhậu, không rượu chè, hết lòng yêu thương gia đình thì ông ôm tim bật khóc nức nở.