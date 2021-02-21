Rủ đi chơi không được, thanh niên 2 lần ném bom xăng vào nhà bạn gái

Xã hội 21/02/2021 20:00

Bị ngăn cấm quan hệ tình cảm, nam thanh niên hai lần ném bom xăng vào nhà bạn gái khiến một nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Bá Xuyên, SN 1996, cư trú ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Xuyên có quan hệ tình cảm với con gái anh Phạm Văn M. (trú ấp 4, xã Phú An, huyện Cai Lậy) nhưng bị anh M. ngăn cấm. Không thuyết phục được gia đình bạn gái, Xuyên nuôi ý định trả thù. 

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Bị ngăn cấm tình cảm, thanh niên 2 lần ném bom xăng vào nhà bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Tối 12/1/2021, Xuyên mang vỏ chai bia có chứa xăng đi đến cổng nhà bạn gái, sau đó châm lửa đốt rồi ném vào trong nhà.

Không dừng lại ở đó, tối 15/2 (tức mùng 4 Tết), Xuyên mang tiếp 3 vỏ chai bia có chứa xăng, điều khiển xe mô tô đến nhà anh M. và thực hiện hành vi tương tự.

Hành vi ném bom xăng của Xuyên lần này đã khiến anh Phạm Văn C. (anh trai của anh M.) bị thương và phải nhập viện cấp cứu. Tại cơ quan công an, Xuyên thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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Từ khóa:   cố ý gây thương tích Tiền Giang mâu thuẫn tình cảm

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