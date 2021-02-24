Khi công an ở Hải Dương thực hiện truy vết các trường hợp liên quan tới ca nhiễm COVID-19, Phạm Thế Thỉnh bị phát hiện bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Thế Thỉnh (69 tuổi, ở phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh) theo lệnh truy nã ban hành 16 năm trước về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng trốn truy nã 16 năm bị bắt giữ - Ảnh: Vietnamnet

Trong quá trình truy vết bệnh nhân nhiễm COVID-19, Công an TP. Chí Linh phát hiện Thỉnh tại địa phương nên bắt giữ.

Nghi can bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An (nay là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) khởi tố, ra quyết định truy nã từ ngày 24/1/2005 về tội Trộm cắp tài sản.

Ban chỉ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm đối với Thỉnh và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện Công an TP. Chí Linh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng chờ Công an TP. Thuận An đến nhận bàn giao theo quy định pháp luật.

Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở đám cỏ ven đường: Lời kể của người thân Khi phát hiện người đàn ông 36 tuổi tẩm xăng tự thiêu, người dân đã lao vào dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-vet-benh-nhan-nhiem-covid-19-phat-hien-ke-tron-truy-na-16-nam-396860.html