Ngày 19/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng với Phạm Quang Mậu (31 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 7/2 (tức 26 Tết ÂL), Mậu đột nhập phòng trọ của chị N.T.Đ. (29 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tạm trú ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh để trộm tài sản. Được biết, chị Đ. làm nghề bán quần áo thuê. Đáng chú ý, Mậu thuê phòng cùng dãy với nạn nhân tại dãy nhà trọ ở đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Khi Mậu đang thực hiện hành vi trộm tài sản thì chị Đ. phát hiện. Chị lập tức hô hoán thì bị Mậu khống chế và dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân 17 nhát. Sau khi gây án, Mậu kéo thi thể nạn nhân vào giấu trong phòng vệ sinh, cẩn thận lau vết máu trên nền nhà để xóa dấu vết.

Mậu lấy một chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân, 2 điện thoại cùng 200 ngàn đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ điều tra, do thời điểm gây án, những người sống cùng dãy trọ đã về quê ăn Tết nên không ai phát hiện sự việc. Đến tối 9/2, chủ trọ phát hiện thi thể chị Đ. trong nhà vệ sinh nên trình báo lên cơ quan chức năng. Qua quá trình trinh sát, cơ quan công an Hà Tĩnh đã bắt giữ nghi phạm Phạm Quang Mậu.

Đối tượng Mậu bị bắt giữ sau khi gây án - Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Mậu khai nhận hành vi giết người man rợ. Được biết, Phạm Quang Mậu là đối tượng nghiện game, làm nhân viên tiệm bánh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Do thiếu tiền trả nợ, y đã nảy sinh ý định đột nhập vào phòng trọ chị N.T.Đ. lúc nửa đêm để cướp tài sản. Tuy nhiên khi bị nạn nhân phát hiện, sợ bại lộ nên hắn đã ra tay sát hại.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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