Đi chơi với thanh niên quen qua Facebook, cô gái bị đánh đập, hiếp dâm trong nhà nghỉ

Xã hội 04/02/2021 16:52

Dụ dỗ cô gái vào nhà nghỉ không được, thanh niên đã đánh và lấy điện thoại của cô để ép nạn nhân đi theo mình, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Trọng Hiệp (SN 1997, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi hiếp dâm

Trước đó, sáng 3/11/2020, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Hồng (ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị một đối tượng hiếp dâm.

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Đào Trọng Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: ANTĐ

Cụ thể, vào tháng 10/2020, chị Hồng quen Đào Trọng Hiệp qua mạng xã hội. Đến tối 2/11, hai người gặp tại Hà Nội rủ nhau đi uống nước, ăn đêm. Sau đó, khoảng 23 giờ 30 chị Hồng đòi về thì Hiệp chở đi lòng vòng, rồi dừng lại trước một nhà nghỉ và gạ gẫm. Tuy nhiên, chị Hồng không đồng ý và bỏ đi.

Lúc này đối tượng kéo chị Hồng lại và đe dọa. Sau đó, Hiệp tiếp tục đánh liên tiếp vào người cô gái trẻ. Hoảng sợ, chị Hồng khóc xin tha, nhưng đối tượng tiếp tục bóp cổ nạn nhân và yêu cầu lên xe máy để đi cùng hắn.

Trong quá trình di chuyển, chị Hồng cố gắng liên lạc cầu cứu người thân qua điện thoại thì bị Hiệp phát hiện, giật điện thoại tắt nguồn và cất vào túi quần của hắn. Hiệp chở nạn nhân đến thẳng nhà nghỉ và giở trò đồi bại.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiệp thuê xe cho chị Hồng về nhà. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

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