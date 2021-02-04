Thanh niên ngồi cùng bạn gái trong công viên nhưng bàn tay trong quần 'nhấp nhô' liên tục đã tố cáo hành động hư hỏng

Bàn tay của anh chàng để trong quần liên tục chuyển động bất thường, cộng thêm gương mặt lấm lét nhìn quanh khiến ai nấy không khỏi liên hệ đến những hành động phản cảm.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một nam thanh niên trong công viên khiến nhiều người sốc nặng.

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ đang ngồi chơi trên ghế đá tưởng chừng rất bình thường như bao người nhưng khi nhìn đến hành động của chàng trai, dân tình đồng loạt nhận ra điều gì đó sai sai.

Bàn tay của anh chàng để trong quần liên tục chuyển động bất thường, cộng thêm gương mặt lấm lét nhìn quanh khiến ai nấy không khỏi liên hệ đến những hành động nhạy cảm.

Gần 2 phút sau, anh chàng lấy khăn giấy ra lau sạch tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thái độ bình thản của bạn nữ ngồi cạnh cũng làm người xem vô cùng khó hiểu.

Hành động phản cảm của nam thanh niên trong công viên gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Cô bạn gái còn giúp nam thanh niên lau sạch tay sau khi xong việc? - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận: "Chắc người ta ngứa nên gãi chút thôi mà, làm gì căng!"; "Lỡ xem xong giờ mù mắt luôn rồi"; "Xin hãy cứu lấy tâm hồn trẻ thơ của tôi với"; "Trong công viên có không ít trẻ em mà làm gì kỳ vậy trời"; "Cô gái ngồi cạnh đúng kiểu bình thản luôn? Bộ cổ nhìn cảnh này quen rồi hả"...

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng lan truyền và bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-ngoi-cung-ban-gai-trong-cong-vien-nhung-ban-tay-trong-quan-nhap-nho-lien-tuc-da-to-cao-hanh-dong-hu-hong-395315.html