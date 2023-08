Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà hàng xóm (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), người dân chạy đến thì đã phát hiện đôi nam nữ nằm gục trên vũng máu. Trong đó có 1 người đã tử vong.

Sáng 26/2, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết các lực lượng chức năng địa phương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 25/2, người dân sống tại tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Thanh Nê nghe thấy tiếng la hét kêu cứu phát ra từ căn nhà ông Vũ Văn T. và bà Trần Thị T. Ngay lập tức họ chạy đến thì phát hiện một đôi nam nữ nằm gục trên vũng máu, có 1 người đã tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an thị trấn Thanh Nê và công an huyện Kiến Xương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện công tác phong tỏa.

Nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị Th. (32 tuổi, con gái ông T.) đã tử vong, người đàn ông nằm cạnh là Phạm Văn C. (31 tuổi, người huyện Thái Thụy) bị thương nặng.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chị Th. có gia đình nhưng vợ chồng đang ly thân nên về nhà của bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Đồng Tiến sống, hiện đang làm công nhân may. Gần đây, chị Th. sống với C. như vợ chồng, nhưng xảy ra mâu thuẫn nên muốn chia tay. Tuy nhiên C. không đồng ý.

Phạm Văn C. được xác định là nghi can đầu tiên trong vụ án mạng này. Tuy nhiên, phía công an vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ án. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

