Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã từng quen biết ông Yên với vai trò như một lương y giỏi trị bệnh, lại có tấm lòng nhân ái. Vì vậy, bà giới thiệu nhiều người đến ông chữa trị và trường hợp cầu thủ đá banh N.A.T. (trú tại Đồng Tháp) là một ví dụ.



Bà Hằng 'đăng đàn' bằng chứng mới nhất về việc ông Yên không chữa bệnh miễn phí như lời ông ấy nói - Ảnh: FBNV

Đây cũng chính là câu chuyện mới nhất mà bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân của mình. “Người này tưởng rằng uống thuốc nam sẽ rẻ và nghe danh ông Yên chữa bệnh miễn phí không lấy tiền, nhưng nói ông Yên đưa 10 thang thuốc để uống với giá 1tr5, còn người đi cùng đưa cho Ông Yên 10tr, nhưng Ông Yên không nhận tiền mặt. Ông Yên đưa số tài khoản, chỉ nhận tiền qua tài khoản. Sau đó Ông Yên về gọi điện cho họ than vãn 2 tiếng đồng hồ để kể khổ. Như vậy Ông Yên chữa bệnh lấy tiền chứ không hề miễn phí”, bà Hằng thông tin.