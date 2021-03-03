Lời tố cáo mới nhất từ vợ đại gia Dũng 'lò vôi': 'Thần y' Võ Hoàng Yên chuyên đi 'hút máu' người bệnh nghèo khổ

Xã hội 03/03/2021 08:37

Gần đây, lùm xùm về vụ "minh bạch tài chính" giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và lương y Võ Hoàng Yên đã gây xôn xao dư luận. Mới nhất, bà Phương Hằng (vợ ông Dũng) đăng tải bằng chứng về việc tố cáo ông Yên càng làm cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã từng quen biết ông Yên với vai trò như một lương y giỏi trị bệnh, lại có tấm lòng nhân ái. Vì vậy, bà giới thiệu nhiều người đến ông chữa trị và trường hợp cầu thủ đá banh N.A.T. (trú tại Đồng Tháp) là một ví dụ.

Lời tố cáo mới nhất từ vợ đại gia Dũng 'lò vôi': 'Thần y' Võ Hoàng Yên chuyên đi 'hút máu' người bệnh nghèo khổ - Ảnh 1
Bà Hằng 'đăng đàn' bằng chứng mới nhất về việc ông Yên không chữa bệnh miễn phí như lời ông ấy nói - Ảnh: FBNV

Đây cũng chính là câu chuyện mới nhất mà bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân của mình. “Người này tưởng rằng uống thuốc nam sẽ rẻ và nghe danh ông Yên chữa bệnh miễn phí không lấy tiền, nhưng nói ông Yên đưa 10 thang thuốc để uống với giá 1tr5, còn người đi cùng đưa cho Ông Yên 10tr, nhưng Ông Yên không nhận tiền mặt. Ông Yên đưa số tài khoản, chỉ nhận tiền qua tài khoản. Sau đó Ông Yên về gọi điện cho họ than vãn 2 tiếng đồng hồ để kể khổ. Như vậy Ông Yên chữa bệnh lấy tiền chứ không hề miễn phí”, bà Hằng thông tin.

Lời tố cáo mới nhất từ vợ đại gia Dũng 'lò vôi': 'Thần y' Võ Hoàng Yên chuyên đi 'hút máu' người bệnh nghèo khổ - Ảnh 2
Những tin nhắn với 'nhân chứng' được bà Hằng công khai đăng tải - Ảnh: FBNV

Trước khi nhiều việc “bí ẩn” như thế này được phanh phui, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” từng có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Yên và Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam vào ngày 2/3. Theo đó, vợ vị đại gia đưa ra hàng loạt bằng chứng nhằm tố cáo hành vi ăn chặn tiền từ thiện được vợ chồng bà quyên góp. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng này cũng nêu rõ quan điểm tiền hành thiện cần được quản lý và sử dụng bởi tài khoản chung, chứ không phải là tài khoản cá nhân như ông Yên đang làm.

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Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng trong cuộc trao đổi với ông Yên hôm 2/3 - Ảnh: Người Lao Động 

Về phía ông Võ Hoàng Yên, vị lương y cũng cho biết đã chuẩn bị những bằng chứng có liên quan để làm rõ con số tài chính đang gây tranh cãi cho đôi bên. Đồng thời, ông Yên cũng phủ nhận những cáo buộc mà bà Hằng đã tố cáo mình.

Hiện, vụ việc vẫn chưa có một kết luận rõ ràng nào bên cạnh những bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng.

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Tại buổi làm việc với Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam ngày 2/3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và lương y Võ Hoàng Yên đã thống nhất đưa sự việc “nghi bị ăn chặn tiền từ thiện” ra cơ quan công an để làm rõ.

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