HOT: ‘6 chấm đầu dòng’ nếu Phi Nhung không rõ ràng sẽ bị ‘cao nhân bí ẩn’ online bóc trần sự thật, danh vọng 30 năm điêu đứng

Khi tham gia Vietnam Idol Kids 2016, huấn luyện viên Isaac đã nói với Hồ Văn Cường rằng: "Từ nhỏ đến lớn, con có cuộc sống vất vả. Nhưng khi bước chân đến chương trình này và mãi về sau, cuộc sống của con sẽ tràn ngập hạnh phúc. Chú tin điều đó”.

Trước đó, Phi Nhung từng đăng đàn tố con nuôi (trẻ em dưới 18 tuổi) mắc bệnh ngôi sao, không phụ giúp công việc nhà dẫn đến việc Hồ Văn Cường bị cư dân mạng chửi bới, chỉ trích, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý nam ca sĩ.

Tuy nhiên sao bao năm về chung nhà cùng Phi Nhung, được cô nhận làm con nuôi cuộc sống của Hồ Văn Cường có hạnh phúc. Blogger Nguyễn Ngọc Long chia sẻ trên 2sao rằng: “Dù ở vai trò một người quản lý - bầu show, hay ở vai trò người mẹ, kể cả mẹ nuôi, Phi Nhung đã sai khi mang con nuôi của mình ra cho dư luận và cộng đồng mạng xâu xé thay vì bảo bọc".

Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

2. "Nói 1 đằng làm 1 nẻo" về học phí Hồ Văn Cường

Lúc Hồ Văn Cường đăng quang và được Phi Nhung nhận nuôi vào năm 2016, cô từng chia sẻ trên 2sao rất nhiều điều như cam kết hỗ trợ sách giáo khoa, đồng phục, học phí cho nam ca sĩ đến khi trưởng thành vào năm 18 tuổi. Lúc xảy ra lùm xùm giữa cô và Hồ Văn Cường thì phía nữ ca sĩ lại cho rằng tiền đi hát của nam ca sĩ quá thấp nên phải giữ lại để phụ một phần trang trải tiền trường mà anh đang theo học. Họ cho rằng trường quốc tế nên học phí khá “chát”.

Cũng trả lời phỏng vấn trên 2sao, ba mẹ Hồ Văn Cường cho biết, Phi Nhung hứa chi trả toàn bộ số tiền học hành của Hồ Văn Cường suốt mấy năm qua và họ toàn toàn không biết gì về số tiền con mình đi hát. Chính sự nói một đằng làm một nẻo của ê-kíp Phi Nhung đã khiến khán giả tỏ ra khó chịu và nghi vấn dồn dập.

Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường nên được nhận lại những gì anh xứng đáng có - Ảnh: Internet

3. Không có hợp đồng rõ ràng việc đi hát với Hồ Văn Cường

Nhiều người thắc mắc tại sao giữ giải thưởng mà không có giấy ủy nhiệm. Hay tại sao đi hát suốt năm năm mà không có lấy một tờ hợp đồng từ khi Hồ Văn Cường được nhận làm con nuôi. Bất kỳ ca sĩ nào đi hát mà có quản lý không phải người trong gia đình họ đều ký hợp đồng rõ ràng. Điều này được bà Ngọc Thu mẹ ruột Hồ Văn Cường xác nhận với 2sao trong một bài phỏng vấn.

Luật sư Trần Bá Học cho biết: “Do đó, việc công ty của Phi Nhung quản lý và giữ hết tiền cát-xê của Cường nhưng không thành lập văn bản, không có hợp đồng lao động, không có thỏa thuận về việc giữ tiền là trái với quy định pháp luật”. Ông cũng nói thêm rằng căn cứ vào Điều 20, Quyền về tài sản (Luật trẻ em), Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Điều 143, 145, 147 Luật Lao động 2019, Hồ Văn Cường chưa đủ 18 tuổi, Phi Nhung và con nuôi phải có hợp đồng bằng văn bản và được ký với người đại diện theo pháp luật của nam ca sĩ, cụ thể là cha mẹ ruột.

Khán giả cần 1 lời giải thích rõ ràng hơn nữa từ Phi Nhung và ê-kip - Ảnh: Internet

4. Không thông báo mức cát sê cho Hồ Văn Cường suốt 5 năm

Không chỉ mập mờ trong việc không có văn bản ký kết hợp đồng với Hồ Văn Cường mà suốt 5 năm qua, phía Phi Nhung và quản lý cũng không báo mức cát sê chính xác cho anh là bao nhiêu. Khi scandal nổ ra, bên phía Phi Nhung cũng đưa ra những câu trả lời không thỏa đáng càng đặt cho khán giả nhiều nghi vấn hơn.

Luật sư Phạm Văn Sinh công ty Luật Phạm Anh chia sẻ trên 2sao rằng, khi đủ 15 tuổi, Hồ Văn Cường có toàn quyền quyết định. Ông cũng nói thêm: “Nếu công ty quản lý nhận cát-xê và giữ thay Hồ Văn Cường, cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ Hồ Văn Cường (bằng hợp đồng). Ngoài ra, việc giữ cát-xê, sử dụng tiền trên phải nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Hồ Văn Cường, theo quy định tại điều 73 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014".

Luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng thể hiện quan điểm của mình khi cho biết: “Căn cứ Điều 76, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, khi Hồ Văn Cường đã đủ 15 tuổi và không bị mất năng lực hành vi dân sự, Cường được quyền tự quản lý, định đoạt hoặc ủy quyền (có hợp đồng) cho người khác quản lý đối với tài sản của mình”.

Khán giả luôn sẵn sàng tha thứ nếu một nghệ sĩ showbiz biết nhận sai và sửa sai kịp thời - Ảnh: Internet

5. Là con nuôi hay ca sĩ "dưới trướng" công ty riêng?

Phi Nhung cũng từng hứa sẽ để Hồ Văn Cường tập trung học hành, thế nhưng từ khi được nhận làm con nuôi anh vẫn đi diễn và chạy show khá nhiều. Thậm chí còn đi lưu diễn ở nước ngoài. Ban đầu thì Phi Nhung cho rằng mình nhận con nuôi tuy nhiên sau đó Diễm Phạm quản lý của cô lại là người giữ cát sê, quản lý tiền bạc như một công ty với một ca sĩ vậy mối quan hệ giữa họ là gì?

Nếu khai thác lao động trẻ em dưới 18 tuổi và không có hợp đồng rõ ràng có gọi là vi phạm? Luật sư Trần Bá Học chia sẻ trên 2sao rằng: "Theo tôi, Phi Nhung cần phải cung cấp được hợp đồng làm việc của Hồ Văn Cường với công ty của cô, để chứng minh đây là quan hệ pháp luật lao động đúng, thể hiện công ty Phi Nhung có quyền quản lý hoạt động nghệ thuật của Hồ Văn Cường". Ngoài ra, ông còn cho biết thêm nội dung hợp đồng phải cho thấy phía Phi Nhung được quyền làm những gì đối với hoạt động nghệ thuật của Hồ Văn Cường cũng như đối với đời sống cá nhân của cậu.

CĐM cho rằng, Phi Nhung cần nhanh chóng gửi lại toàn bộ tiền cát sê và giải thưởng cho Hồ Văn Cường nếu muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp - Ảnh: Internet

6. Bất nhất thời gian trả tiền cát sê và giải thưởng cho Hồ Văn Cường

Ca sĩ Phi Nhung cũng từng tuyên bố sẽ trả lại toàn bộ tiền thưởng và tiền đi hát cho ca sĩ Hồ Văn Cường vào ngày 15/6, tuy nhiên sau đó quản lý Diễm Phạm lại lên báo chia sẻ theo một chiều hướng khác. Bà Diễm Phạm cho biết, chưa có quyết định cụ thể thời gian trả lại toàn bộ tiền cho nam ca sĩ. Chính điều này làm khán giả cảm thấy bất nhất về lời nói của ê-kip Phi Nhung.

Vấn đề mà khán giả mong chờ nhất hiện tại là sự lên tiếng rõ ràng của Phi Nhung thay vì cô khóa bình luận các bài đăng của mình trên trang cá nhân. Mọi người mong phía nữ ca sĩ hãy minh bạch về tiền cát sê và trả lại tiền thưởng cho Hồ Văn Cường để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.