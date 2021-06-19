Trong một chương trình truyền hình, Phi Nhung bất ngờ chia sẻ chuyện từng tự tử do bị lừa tình lẫn tiền khiến người xem mủi lòng.

Những ngày “đại hạn” vừa qua, khá nhiều chuyện giáng xuống đầu Phi Nhung khiến khán giả vô cùng hoang mang. Nhiều người cảm thấy lo lắng cho cô tuy nhiên cũng có khán giả liên tục “đào” lại những clip cũ cô từng xuất hiện và đưa ra bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. Phi Nhung khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ cô từng tự tử vì bị lừa tình lẫn tiền - Ảnh: Internet Mới đây, cõi mạng đã tìm lại một clip cũ của nữ ca sĩ khi tham gia một chương trình truyền hình năm 2019. Trên chương trình này, cô đã chia sẻ khá nhiều điều về cuộc đời của mình. Bên cạnh đó cô còn giới thiệu một người bạn làm nghề trang điểm tên Nhật Bình sống chung nhà với cô. Khán giả còn bất ngờ hơn khi nhân vật này còn được cô có ý ngỏ lời hỏi cưới.

Phi Nhung chia sẻ rằng nếu không có Nhật Bình thì cô đã chết lâu rồi. Kể lại câu chuyện trên Nhật Bình cho biết: “Hôm đó không biết Phi Nhung đi đâu về, kêu hơi mệt rồi đòi nấu cháo. Tôi đang nằm trên phòng bỗng nghe tiếng đùng một cái. Tôi chạy xuống thì thấy Phi Nhung ngã xuống đất, đầu đập vào sàn, sùi bọt mép, nghiến răng. Tôi phải nhét ngón tay vào miệng vì sợ Phi Nhung cắn lưỡi, Nhung cắn chảy cả máu tay tôi. Tôi phải ẵm Phi Nhung lên ghế rồi gọi cấp cứu ngay lập tức”. Nhật Bình là người đàn ông đã cứu cô trong những lần có suy nghĩ tìm đến cái chết - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên Phi Nhung được người bạn thân này cứu mạng kịp thời. Trước đó cô cũng từng tự tử vì bị người khác lừa gạt. Cô bộc bạch: “Tôi vào phòng lấy thuốc ngủ. Rồi Bình về gõ cửa. Tôi nói tôi uống thuốc rồi ngồi dậy không được. Lúc đó Bình mạnh dễ sợ, tông cửa vô".

Khi nghe thông tin này nhiều khán giả tỏ ra cảm thông cho cô và mong cho nữ ca sĩ mau chóng vượt qua 'đại hạn' để trở lại sân khấu - Ảnh: Internet Một lần khác Phi Nhung cũng tự tử vì bị lừa tiền lẫn tình cảm, cô đã uống hết một hộp thuốc ngủ. Tuy nhiên rất may mắn Nhật Bình đã xuất hiện kịp lúc bắt nữ ca sĩ ói hết thuốc ra, sau đó nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Chuyên gia trang điểm cũng chia sẻ thêm anh và Phi Nhung như có thần giao cách cảm, mỗi khi nữ ca sĩ có chuyện là anh luôn xuất hiện kịp thời và ứng cứu nhanh chóng.

HOT: ‘6 chấm đầu dòng’ nếu Phi Nhung không rõ ràng sẽ bị ‘cao nhân bí ẩn’ online bóc trần sự thật, danh vọng 30 năm điêu đứng Việc thiếu minh bạch trong chuyện tiền bạc và cát sê dẫn đến sự tranh cãi của khán giả và họ mong Phi Nhung sớm trả lại toàn bộ tiền cho Hồ Văn Cường để mọi chuyện đỡ phức tạp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-nhung-tung-chet-hut-vi-bi-lua-tinh-lan-tien-can-chay-mau-tay-mot-nguoi-dan-ong-song-chung-nha-409337.html