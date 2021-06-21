Biến căng: Tố Quang Lê đòi 30 triệu hậu ‘vạch mặt’ Phi Nhung kì kèo 40 triệu hát chùa, Lưu Chấn Long 'gặp đại hạn'

Vừa tố Phi Nhung đòi 40 triệu tiền hát chùa chưa êm thì Lưu Chấn Long tiếp tục điểm mặt Quang Lê với những câu chuyện “thâm cung bí sử” chỉ giới nghệ sĩ mới biết. Câu chuyện bắt đầu khi bên dưới bài post của Quang Lê dành tình cảm đẹp cho các con nuôi bất ngờ xuất hiện tài khoản tên Lưu Chấn Long vào tiết lộ từng có lời mời Quang Lê diễn ở chùa và bị nam ca sĩ hải ngoại đòi 30 triệu tiền cát sê.

Lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường bỗng đẩy khán giả quan tâm đến cát sê đi hát của ca sĩ. Vô tình nhiều người trong nghề được nước “bóc” giá cát sê của nhau rồi lên mạng tố qua tố lại khiến cõi mạng xôn xao.

Ngay sau khi không nhận được sự đồng ý từ Quang Lê, Lưu Chấn Long chuyển qua mời Phi Nhung trình diễn: "Quang Lê chẳng tốt lành gì, mình mời hát chùa cũng đòi 30 triệu thấy cao quá nên không gọi nên mới gọi Phi Nhung. Sau đó mới bị đòi 40 triệu đó. Chứ các bạn tưởng bở, không như mọi người nghĩ đâu. Có điều tôi chưa lên tiếng thôi". Chưa dừng lại ở đó, Lưu Chấn Long còn dùng lời lẽ hết sức khó nghe dành cho ca sĩ Quang Lê.

Quang Lê nhận nhiều lời khen có cánh khi đối xử tốt với con nuôi - Ảnh: Chụp màn hình

Bỗng dưng Lưu Chấn Long xuất hiện tố Quang Lê đòi 30 triệu hát chùa - Ảnh: Chụp màn hình

Do chẳng có bằng chứng gì xác thực lời Lưu Chấn Long nói là hợp lý nên cư dân mạng đã tràn vào chửi nam ca sĩ này sấp mặt. Nhiều người cho rằng Lưu Chấn Long đang cơ hội khi dựa hơi đồng nghiệp để tạo sự chú ý. Một tài khoản đã đáp trả Lưu Chấn Long căng đét: “Cái này mình góp ý anh là tấm lòng tuỳ mỗi người, mình đừng lấy lý do vì hát chùa nên rẻ, tuỳ mỗi người thôi mình không ép buộc người ta được. Nên ngay từ đầu, mình nên hỏi thẳng giá cả cho đỡ phiền. Mình đâu thể ép người ta theo chùa được".