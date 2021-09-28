Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót thương. Mới đây trên trang cá nhân của con gái Wendy cũng đã có động thái đầu tiên.

Suốt hơn 1 tháng nay, thông tin Phi Nhung nhập viện vì COVID-19 khiến cả Showbiz bàng hoàng. Giọng ca Bông Điên Điển phải chuyển sang viện Chợ Rẫy trong đêm 26/8 sau 1 tuần điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Gia An nhưng tình trạng không được cải thiện khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mặc dù được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của con gái ruột nữ ca sĩ cũng đã có động thái đầu tiên khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Con gái Phi Nhung cập nhật ảnh đại diện nền đen - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Wendy đã cập nhật ảnh đại diện thành hình một bông hoa trắng trên nền đen để thông báo tang sự. Ngoài ra, không kèm bất kỳ dòng trạng thái nào. Có lẽ con gái Phi Nhung hiện là người đau lòng và xót xa nhất khi mẹ mất nhưng cô lại không thể ở bên.

Nữ ca sĩ từng có ý định sang Mỹ biểu diễn và gặp con gái nhưng sau cùng đã quyết định ở lại Việt Nam làm thiện nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã liên tục gửi những lời hỏi thăm, chia sẻ và động viên Wendy cố gắng vượt qua. Ngoài ra cũng cầu mong Phi Nhung được an nghỉ.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hiện Wendy đang là y tá tại một bệnh viện ở Mỹ. Trong suốt quá trình Phi Nhung nhập viện vì COVID-19, con gái ngày ngày đến chùa cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Nhưng dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của một tài năng âm nhạc, để lại nỗi xót xa trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Cuộc đời ca sĩ Phi Nhung: Con lai bị chối bỏ, đi làm thợ may từ năm 6 tuổi và nỗi đau đớn khó quên về mẹ ruột Có cuộc sống giàu có, nhưng ít ai biết, Phi Nhung đã từng trải qua tuổi thơ khó khăn và tủi hờn. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một thiếu nữ Pleiku và một lính Mỹ, thậm chí gia đình nhà ngoại nhiều lần bắt má cô phải bỏ cái thai, đánh đập đến ngất xỉu nhưng bà một mực không chịu.

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