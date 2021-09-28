Tin buồn: Phi Nhung qua đời vì COVID-19, bệnh viện Chợ Rẫy chính thức xác nhận, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa

Hậu trường 28/09/2021 12:29

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót thương.

Những ngày gần đây, thông tin Phi Nhung nhập viện vì COVID-19 khiến cả Showbiz bàng hoàng. Giọng ca Bông Điên Điển phải chuyển sang viện Chợ Rẫy trong đêm 26/8 sau 1 tuần điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Gia An nhưng tình trạng không được cải thiện khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Trong chuỗi ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi.

Tin buồn: Phi Nhung qua đời vì COVID-19, bệnh viện Chợ Rẫy chính thức xác nhận, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa - Ảnh 1

Chiều 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị Covid-19. 

Tuy nhiên, sau đó, tình hình sức khỏe của Phi Nhung đột ngột chuyển biến xấu. Nữ ca sĩ được xác định qua đời vì COVID-19.

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