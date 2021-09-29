Xót xa clip con gái ruột ca sĩ Phi Nhung hát tặng mẹ, khán giả nghe xong nước mắt lưng tròng

MXH đã lan truyền đoạn clip con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung hát tặng mẹ. Nhiều khán giả sau khi nghe được lời ca, tiếng hát của Wendy đã vô cùng xúc động, nước mắt chỉ biết lăn dài.

Suốt hơn 1 tháng nay, thông tin Phi Nhung nhập viện vì COVID-19 khiến cả Showbiz bàng hoàng. Giọng ca Bông Điên Điển phải chuyển sang viện Chợ Rẫy trong đêm 26/8 sau 1 tuần điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Gia An nhưng tình trạng không được cải thiện khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mặc dù được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9.

Trước thông tin qua đời của Phi Nhung, mọi nhất cử nhất động của con gái ruột duy nhất - Wendy Phạm ở Mỹ đang được người hâm mộ đặc biệt chú ý. Mới đây, MXH đã lan truyền đoạn clip con gái cố nghệ sĩ hát tặng mẹ. Nhiều khán giả sau khi nghe đã vô cùng xúc động, nước mắt chỉ biết lăn dài trong nghẹn ngào, đau xót.

Cụ thể, trong đoạn clip, Wendy Phạm đã hát ca khúc Mẹ Là Quê Hương. Dù tiếng Việt không quá sành sỏi nhưng cô bé cố gắng hoàn thành những câu hát đặc biệt này để gửi đến đấng sinh thành của mình. Từng câu, từng chữ trong bài hát như "cứa vào tim" khán giả, bất cứ ai nghe xong cũng phải rưng rưng, xót xa.

Đoạn video đã được đăng tải từ lâu - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến sự chia lìa của hai mẹ con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn clip này đã được đăng tải từ rất lâu. Cụ thể vào tháng 6/2020, trang cá nhân chính thức của Phi Nhung đã đăng tải đoạn clip cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng vô cùng ấm áp: "Không ai yêu mẹ bằng con". Dù đây không phải là đoạn clip mới ngay thời điểm hiện tại nhưng CĐM vẫn ngập tràn sự xúc động, nhiều người không khỏi xót xa trước tình mẹ con thiêng liêng của Phi Nhung và Wendy Phạm giờ đã xa nhau mãi mãi.

Xót xa xem lại sân khấu 'đặc biệt' nhất của Phi Nhung: Chỉ có duy nhất một khán giả nhưng ấm áp tình thương Đoạn clip cách đây khá lâu của Phi Nhung ghi lại hình ảnh của nữ ca sĩ hát tặng cho khán giả đặc biệt của mình khiến cư dân mạng xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-clip-con-gai-ruot-ca-si-phi-nhung-hat-tang-me-khan-gia-nghe-xong-nuoc-mat-lung-trong-427695.html