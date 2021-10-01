Phi Nhung từng nhắn nhủ Chí Tài 'không để anh một mình', khán giả chạnh lòng khi ngày ấy đến với nữ ca sĩ đột ngột như vậy

Trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hàng loạt nghệ sĩ Việt đã không khỏi đau buồn và chia sẻ lại những khoảnh khắc đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ như một lời tạm biệt. Những hình ảnh, video... càng khiến dư luận thêm phần xót thương cho giọng ca tài năng nhưng bạc mệnh. Đến nay đã 3 ngày từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại nhưng hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 - Ảnh: Internet

Còn nhớ vào năm ngoái, chiều ngày 9/12, cả MXH bất ngờ và bàng hoàng nhận tin diễn viên Chí Tài qua đời khoảng 15h20 tại bệnh viện, sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống. Sự ra đi của nam danh hài đến tận bây giờ vẫn luôn là một khoảng trống trong lòng người hâm mộ.