Phi Nhung từng nhắn nhủ Chí Tài 'không để anh một mình', khán giả chạnh lòng khi ngày ấy đến với nữ ca sĩ đột ngột như vậy

Hậu trường 01/10/2021 21:38

Lời tâm sự được chia sẻ ngay lúc này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phi Nhung ra đi, bỏ lại sự nghiệp còn dang dở, hoài bão và cả những ước mơ về cuộc sống tương lai tốt đẹp cho 23 người con nuôi và cô con gái ruột duy nhất trên đất Mỹ. 

Trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hàng loạt nghệ sĩ Việt đã không khỏi đau buồn và chia sẻ lại những khoảnh khắc đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ như một lời tạm biệt. Những hình ảnh, video... càng khiến dư luận thêm phần xót thương cho giọng ca tài năng nhưng bạc mệnh. Đến nay đã 3 ngày từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại nhưng hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

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Nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 - Ảnh: Internet

Còn nhớ vào năm ngoái, chiều ngày 9/12, cả MXH bất ngờ và bàng hoàng nhận tin diễn viên Chí Tài qua đời khoảng 15h20 tại bệnh viện, sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống. Sự ra đi của nam danh hài đến tận bây giờ vẫn luôn là một khoảng trống trong lòng người hâm mộ.

Mới đây, quản lý Phi Nhung gây xúc động khi chia sẻ lại tâm thư vĩnh biệt cố danh hài Chí Tài của nữ ca sĩ lúc sinh thời.

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Bức tâm thư của Phi Nhung vào thời điểm Chí Tài qua đời - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng trang cá nhân ngày 10/12/2020, cố nghệ sĩ Phi Nhung bày tỏ nỗi đau buồn khi đàn anh thân thiết xa rời trần thế, đồng thời cô cũng gợi lại kỷ niệm xưa khi cùng đứng trên một sân khấu với người nghệ sĩ tài năng.

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Hai nghệ sĩ nhiều lần đứng chung sân khấu - Ảnh: Internet

Nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp, Phi Nhung không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của người anh. Điều khiến dư luận xót xa chính là lời nhắn nhủ của Phi Nhung gửi đến Chí Tài năm đó. Cô viết: "Anh đi trước đi, rồi ca sĩ chúng mình ai cũng phải đi, đi sớm hay đi trễ mà thôi, không để anh một mình đâu".

Lời tâm sự được chia sẻ ngay lúc này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phi Nhung ra đi, bỏ lại sự nghiệp còn dang dở, hoài bão và cả những ước mơ về cuộc sống tương lai tốt đẹp cho 23 người con nuôi và cô con gái ruột duy nhất trên đất Mỹ. 

Ca sĩ Phi Nhung qua đời, Thủy Tiên âm thầm làm một điều dù vẫn đang 'đóng băng' hoạt động sau ồn ào sao kê từ thiện

Ca sĩ Phi Nhung qua đời, Thủy Tiên âm thầm làm một điều dù vẫn đang 'đóng băng' hoạt động sau ồn ào sao kê từ thiện

Thủy Tiên dù đang trong thời gian im ắng, không có bất cứ động thái nào từ lúc vướng lùm xùm sao kê từ thiện nhưng đã âm thầm làm một điều khi biết tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời.

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