Con gái Phi Nhung ngày nào cũng đến chùa tưởng nhớ mẹ, mong mỏi từng giờ, từng phút để gặp mẹ lần cuối

Hậu trường 02/10/2021 12:27

Người thân của Phi Nhung cho hay những ngày qua, con gái nữ ca sĩ đau buồn vì mất mẹ. Từ khi mẹ mất, ngày nào cô cũng đến chùa thắp hương, tưởng nhớ mẹ.

Suốt hơn 1 tháng nay, thông tin Phi Nhung nhập viện vì COVID-19 khiến cả Showbiz bàng hoàng. Giọng ca Bông Điên Điển phải chuyển sang viện Chợ Rẫy trong đêm 26/8 sau 1 tuần điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Gia An nhưng tình trạng không được cải thiện khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mặc dù được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9.

Đến nay, lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ đã được gia đình tại Việt Nam và tại Mỹ tổ chức. Song có lẽ đến diện tại, con gái ruột của Phi Nhung vẫn chưa thể nào nguôi ngoai vì suốt quá trình mẹ nằm viện đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Wendy Phạm đều không thể kề cận vì cô đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

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Vào hôm mẹ mất, Wendy Phạm lẳng lặng đổi ảnh đại diện trong đau xót - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với Zing từ Mỹ, người thân của Phi Nhung cho hay những ngày qua, con gái nữ ca sĩ đau buồn vì mất mẹ. "Wendy đã mong chờ mẹ về từng ngày, từng giờ. Nhung cũng hẹn với con gái mấy lần mà không về được. Cuối cùng, Nhung lại ra đi mãi mãi", người này nói. Từ khi mẹ mất, ngày nào cô cũng đến chùa thắp hương, tưởng nhớ mẹ.

"Wendy cũng muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ, được gặp mẹ lần cuối nhưng bây giờ phải chờ thủ tục ở Việt Nam", anh nói thêm.

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Mong muốn lớn nhất của Wendy chính là được gặp mẹ lần cuối - Ảnh: Internet

Người thân của giọng ca Bông điên điển chia sẻ thêm, gia đình và bạn bè thân thiết đã chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo hậu sự cho ca sĩ.

Trước đó, tại Mỹ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã làm lễ cầu siêu và tưởng nhớ Phi Nhung từ ngày 28/9 (giờ địa phương).  

 

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Quản lý truyền thông của Phi Nhung đã có những chia sẻ về hành trình chiến đấu với Covid-19 của giọng ca Bậu ơi đừng khóc khiến khán giả không khỏi đau lòng.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung Wendy Phạm

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