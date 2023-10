Gửi đơn tố cáo 'cậu IT' từ tháng 6/2021, tại sao đến lúc Nhâm Hoàng Khang bị bắt, NS Đức Hải mới công khai thông báo?

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Công an Nhân dân, nghệ sĩ Đức Hải cho biết, đơn tố cáo này được ông gửi đi từ tháng 6/2021. Do hôm qua (4/5) vụ việc đối tượng Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nên ông thấy cần phải công khai thông tin mình tố cáo đối tượng này.

Theo đó, NS Đức Hải cho hay cần phải công khai thông tin mình tố cáo đối tượng này - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 4/10, thông tin IT bị bắt giữ khiến MXH sục sôi. Theo Pháp luật TP.HCM, Khang bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sư IT, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng "đại chiến" với các sao Việt. Hacker họ Nhâm chính là người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện. Tuy nhiên hành vi này có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong đó Khang được cho là lấy được các khoản sao kê của các ca sĩ trong khoản tiền làm từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua.