Tâm sự của con trai Hoài Linh nhân dịp đón tuổi mới, nhắc tới đấng sinh thành sau ồn ào 'huyết thống' gây bão dư luận

Hậu trường 05/10/2021 16:56

Nhân dịp sinh nhật tuổi 31, Võ Lê Thành Vinh - con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh đã có bài đăng trên trang gây chú ý trên cá nhân. 

Mới đây, netizen bất ngờ khi trên MXH rộ lên thông tin cho rằng Võ Lê Thành Vinh không phải là con trai ruột của NSƯT Hoài Linh. Thậm chí, một số người còn đồn thổi, Thành Vinh là con của một người bạn thân, được NS Hoài Linh nhận nuôi từ nhỏ. 

Trước thông tin gây sốc lan truyền trên các diễn đàn, cách đây ít phút, nhân dịp sinh nhật tuổi 31, Võ Lê Thành Vinh đã có bài đăng trên trang gây chú ý trên cá nhân. 

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Bài đăng mới nhất của Thành Vinh - Ảnh chụp màn hình

Trong ngày đặc biệt, Thành Vinh tri ân công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Đồng thời cảm ơn gia đình, anh em, bạn bè đã luôn yêu thương, ủng hộ. Anh viết: "Ba mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng và chuẩn bị kỹ hành trang cho con trên đường đời tấp nập và phải va đập với nhiều người. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình, anh em, bạn bè và những người luôn yêu thương tôi. Và không quên cảm ơn đời".

 

Bên dưới bài đăng nhiều bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh và chúc Thành Vinh sẽ thành công hơn nữa trên còn đường sự nghiệp.

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Livestream gần đây nhất của con trai Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong livestream, anh cũng nhắc đến cha ruột khi nhận được câu hỏi về sức khỏe của NS Hoài Linh. Cụ thể, trong một loạt bình luận, có khán giả đã đặt ra câu hỏi: “Bố khỏe không anh Vinh”. Trước thắc mắc trên, con trai Hoài Linh lập tức phản hồi: “Bố vẫn khỏe mạnh em nhé. Cảm ơn em”.

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Hiện anh đang công tác tại Mỹ - Ảnh: Internet

Võ Lê Thành Vinh sinh năm 1990, được biết tới là con trai của nghệ sĩ Hoài Linh và vợ cũ Lê Thanh Hương. Con trai Hoài Linh hiện đang học tập và định cư tại Mỹ, là kỹ sư của một hãng hàng không lớn và còn là một nhiếp ảnh gia, có studio riêng.

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Sức khỏe của bố nghệ sĩ Hoài Linh được ca sĩ Phương Trang cập nhật trong livestream mới nhất.

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Từ khóa:   Hoài Linh con trai Hoài Linh Võ Lê Thành Vinh

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