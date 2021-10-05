Thúy Nga tiết lộ loạt bí mật chưa công bố về Kim Ngân, khẳng định không ai đủ nhẫn nại để đi theo đàn chị: 'Thích gì tôi cũng mua, chiều như chiều vong'

Nói về những ồn ào liên quan đến đàn chị, Thúy Nga cho hay sau khi câu chuyện của Kim Ngân trở thành mối quan tâm lớn với mọi người, nữ ca sĩ bị nhiều người để ý và bàn tán không ngừng. Điều đó khiến nữ danh hài cảm thấy tội lỗi và không muốn tiếp tục quay đàn chị.

Mới đây, kênh Youtube có tên Tiến Dũng chia sẻ một clip ghi lại toàn cảnh căn nhà của Kim Ngân. Sau bao ngày được G.N cưu mang cô cũng đã có nhà riêng do mạnh thường quân trao tặng. Được biết, nhà mới của cựu ca sĩ thuộc kiểu "mobile home", với thiết kế 1 phòng duy nhất. Căn nhà đầy đủ tiện nghi để cô có thể sinh hoạt và ăn ở thoải mái. Choáng hơn nữa là chi phí "căn nhà di động" của Kim Ngân có giá khoảng 80.000 USD, chưa tính chi phí sửa sang, thuê nhân công...

Nhà mới của Kim Ngân - Ảnh: Internet Vừa nghe tin Kim Ngân có nhà mới, Thúy Nga đã chúc mừng và cho biết, trước đó đã âm thầm đi xem rất nhiều căn nhà cho Kim Ngân, giá từ 30.000 USD cho đến 180.000 USD đều có, nhưng không dám công khai. Sau khi câu chuyện của Kim Ngân trở thành mối quan tâm lớn với mọi người, nữ ca sĩ như miếng mồi ngon bị tranh giành. Điều đó khiến Thúy Nga cảm thấy tội lỗi và không muốn tiếp tục quay đàn chị.

Thúy Nga đăng tải video nói về nhà mới của Kim Ngân - Ảnh chụp màn hình Nói về những ồn ào liên quan đến đàn chị, Thúy Nga cho hay sau khi câu chuyện của Kim Ngân trở thành mối quan tâm lớn với mọi người, nữ ca sĩ bị nhiều người để ý và bàn tán không ngừng. Điều đó khiến nữ danh hài cảm thấy tội lỗi và không muốn tiếp tục quay đàn chị. Dù vậy, nữ danh hài cũng tuyên bố không ai đủ nhẫn nại để đi theo Kim Ngân. "Tôi dám nói thẳng như vậy vì đi với Kim Ngân là phải biết chiều Kim Ngân, biết Kim Ngân thích gì, chiều như chiều vong. Tôi mà có bạn trai chưa chắc đã chiều như Kim Ngân. Kim Ngân thích gì tôi cũng mua, đòi ăn gì tôi cũng cho, mắc tiền đến đâu tôi cũng chơi hết, chơi đẹp luôn", Thúy Nga nói. Nữ danh hài 'chiều' Kim Ngân hết nước - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trong các clip dẫn đàn chị đi mua sắm, Thúy Nga mua rất nhiều đồ cho Kim Ngân. Số đồ đạc đắt tiền đều là tiền túi của nữ danh hài bỏ ra. Cô từng chia sẻ muốn đối phương yên lòng theo mình chữa bệnh chứ không phải để lợi dụng câu view, để dư luận quan tâm nhằm lấy tiền từ thiện.

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