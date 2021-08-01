Hậu ồn ào với Thúy Nga, Kim Ngân xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mặc áo quây quyến rũ, cùng em họ đi sắm nhà mới

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip Kim Ngân được người em họ dẫn đi xem nhà mới. Đáng chú ý, nữ ca sĩ ăn mặc khá sành điệu và có phần sexy.

Sau khoảng thời gian tranh cãi nảy lửa với Thúy Nga trên MXH về cuộc sống của Kim Ngân, CĐM bất ngờ khi trên MXH xuất hiện đoạn clip em họ nữ ca sĩ đưa cô đi xem nhà mới. Điều khiến cư dân mạng xôn xao chính là gu thời trang hoàn toàn khác trước của Kim Ngân. Không còn vẻ ngoài luộm thuộm, nhếch nhác, nữ ca sĩ xuất hiện trong một chiếc áo quây sáng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu xám. Trang phục của nữ ca sĩ được nhận xét là tươm tất và có đôi ba phần sexy, quyến rũ.

Trang phục của Kim Ngân - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, trong suốt đoạn video đi xem nhà, nhiều người nhận thấy cựu ca sĩ có tinh thần ổn định, phán chấn và nói chuyện rất vui vẻ. Theo như hình ảnh trong video, căn nhà mà Kim Ngân sắp dọn về ở có đầy đủ tiện nghi, phòng tắm sang trọng, phòng ngủ, nơi chứa quần áo,...

Khi nghe người em họ nói: "Cho Kim Ngân đó, Kim Ngân làm chủ nhà này luôn", nữ ca sĩ liền cười tươi rói và liền khen căn phòng này tốt, ngay lập tức cùng em họ bàn bạc sắp xếp đồ đạc vào nhà mới.

Kim Ngân xem xét căn nhà rất kỹ càng - Ảnh chụp màn hình

Từ sau khi Kim Ngân về ở với người em họ, cư dân mạng nhiều lần nhận thấy nữ ca sĩ dường như tươi tắn hơn, không còn gay gắt hay cáu gắt với những người xung quanh nhiều như trước. Kim Ngân cũng chịu khó ăn mắc chỉnh tề hơn mỗi lần xuất hiện.

Kim Ngân còn tự tin cầm Mic biểu diễn - Ảnh: Internet

Mặc dù dư luận vẫn có nhiều đồn đoán và tranh cãi xung quanh việc em họ Kim Ngân lợi dụng nữ ca sĩ song đoạn clip tiết lộ Kim Ngân sắp có nhà mới khiến nhiều người vui mừng và hy vọng cuộc sống mới sẽ giúp cựu ca sĩ lấy lại tinh thần.

Thúy Nga 'tức tưởi' dọn phòng Kim Ngân, hé lộ món đồ 'lạ' đắt giá sau liên hoàn 'tố' tơi bời của em họ đàn chị Trong lúc dọn dẹp sạch sẽ phòng của Kim Ngân, Thúy Nga đã có chút tâm sự và nhớ lại đàn chị một thuở. Cô còn chia sẻ món đồ giá trị của Kim Ngân khiến khán giả chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-voi-thuy-nga-kim-ngan-xuat-hien-voi-ve-ngoai-chin-chu-mac-ao-quay-quyen-ru-cung-em-ho-di-sam-nha-moi-415343.html