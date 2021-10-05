Bộ Công an thông báo rà soát vấn đề từ thiện, Trấn Thành liền bị netizen 'bớt lông tìm vết', mỉa mai 'tắp lự': 'Cố tỏ ra là mình ổn, bên trong lạnh toát'

Hậu trường 05/10/2021 09:10

Trấn Thành có động thái mới sau khi Bộ Công an rà soát vấn đề từ thiện, cư dân mạng ngay lập mức moi móc ra cái cớ để mỉa mai.

Từ sau khi tung 1.000 trang sao kê từ thiện, Trấn Thành vẫn liên tục được dư luận đem ra mổ xẻ và bàn tán liên tục. Không ít những ý kiến trái chiều bủa vây nam danh hài. 

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1.000 trang sao kê gây bão dư luận của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, vào tối 3/10, đại tá Trà Văn Lào - chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - xác nhận trên tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 29/9, văn phòng này có gửi công văn đến trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02); Phòng cảnh sát kinh tế (PC03); Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05); trưởng công an quận, huyện, TP.Thủ Đức, kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream.

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Trong các buổi livestream, nữ đại gia liên tục tố nhiều nghệ sĩ Việt ăn chặn từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, ngày 28/9, văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ tiền từ thiện (như nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên...) mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội và ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, phó giám đốc Công an TP.HCM.

Thông tin này ngay lập tức khiến netizen xôn xao và bàn tán không ngừng nghỉ. Giữa lúc MXH đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến, vào tối hôm qua, 4/10, Trấn Thành bất ngờ có động thái mới trên trang Instagram khi đăng ảnh khoe thành quả nấu ăn của mình khi ở nhà cùng với dòng trạng thái: "Bún chả Hà Nội em làm!".

Trước đó, nam MC cũng tỏ ra vô cùng yêu thích việc nấu ăn và thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh bếp núc. Tuy nhiên, lần nào cũng vướng phải tranh cãi. Đặc biệt là việc chụp rõ từng cọng hành nhưng chụp sao kê mờ căm. Lần này cũng không ngoại lệ, khi nam MC vừa đăng tải đã có một bộ phận CĐM tràn vào mỉa mai.

 

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Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, không ít người đã thả bình luận mỉa mai về động thái "như không có chuyện gì xảy ra" của Trấn Thành giữa scandal chấn động: "Ăn nhiều chứ mấy hôm nữa không order được đâu anh ơi", "Giờ này còn tâm trí đăng bài"...

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hay một số bình luận tiếp tục nhắc khéo đến 1.000 trang sao kê: "Sao chụp hình đồ ăn nét dữ, tới từng cọng bún tàu trong chả luôn mà mấy tờ sao kê đọc mắt muốn lên độ", "Ảnh đồ ăn nét căng, còn ảnh chụp sao kê thì như thằng quáng gà chụp vậy?".

Mặc dù chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan điều tra về ồn ào từ thiện của nam danh hào, song những động thái của ông xã Hari Won vẫn đang là đề tài nóng để netizen soi mói, mỉa mai.

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Từ khóa:   Trấn Thành Bà Phương Hằng sao kê từ thiện

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