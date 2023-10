Bộ Công an thông báo rà soát vấn đề từ thiện, Trấn Thành liền bị netizen 'bớt lông tìm vết', mỉa mai 'tắp lự': 'Cố tỏ ra là mình ổn, bên trong lạnh toát'

Từ sau khi tung 1.000 trang sao kê từ thiện, Trấn Thành vẫn liên tục được dư luận đem ra mổ xẻ và bàn tán liên tục. Không ít những ý kiến trái chiều bủa vây nam danh hài.

1.000 trang sao kê gây bão dư luận của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, vào tối 3/10, đại tá Trà Văn Lào - chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - xác nhận trên tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 29/9, văn phòng này có gửi công văn đến trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02); Phòng cảnh sát kinh tế (PC03); Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05); trưởng công an quận, huyện, TP.Thủ Đức, kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream.