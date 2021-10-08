Nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng 'cảm ơn' Bộ Công an, dù không hề bị réo tên trong lùm xùm từ thiện: 'Để lâu nghệ sĩ và khán giả đều tổn thương'

Sau khi Bộ Công an chính thức thông báo điều tra, làm rõ những ồn ào từ thiện liên quan đến giới nghệ sĩ, một nữ ca sĩ đã lên tiếng cảm ơn trên trang cá nhân.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết vừa qua Bộ đã nhận được tin báo, tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh số tiền mà cá nhân tiến hành cứu trợ tại các địa phương. Cụ thể, trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để nắm thông tin một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các hoạt động từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau thông báo từ Bộ Công an, cư dân mạng đã ngay lập tức xôn xao vì sự thật sắp được làm rõ. Mới đây, nhiều người còn cho rằng những cá nhân vướng vào lùm xùm từ thiện nên lên tiếng cảm ơn Bộ Công an vì thông báo này, song showbiz Việt vẫn vô cùng im ắng. Mới đây nhất, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có bài đăng cảm ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Cô được xem là nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng dù bản thân không bị réo tên trong cuộc chiến sao kê này. Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bộ Công an vào cuộc nhanh và dứt khoát. Trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi, chứ để lâu nghệ sĩ tụi em và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Tụi em cám ơn các anh rất nhiều. Thả tim cho nghệ thuật sáng trong và xanh tươi nà". Nữ ca sĩ tích cực làm từ thiện mùa dịch - Ảnh: FBNV Bài đăng của "cô Chanh" đã ngay lập tức nhận về sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng và thu hút lượt tương tác khủng. Ai nấy cũng đều hy vọng sự thật sớm được sáng tỏ để công chúng an lòng. Cô luôn rõ ràng trong các hoạt động của mình và công khai trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Được biết, trong suốt thời gian vừa qua, Phương Thanh luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ hăng hái tham gia vào đoàn hỗ trợ điểm xét nghiệm, điểm tiêm và cung ứng lương thực cho bà con. Hình ảnh nữ nghệ sĩ vác những bao gạo, thùng mì đến tận nơi bị phong tỏa nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'? Mới đây Phương Thanh bất ngờ đăng bài trần tình về những tin đồn xung quanh quá trình từ thiện tại quê nhà Thanh Hóa của mình khiến dư luận xôn xao vì mốc thời gian 'khủng'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-viet-dau-tien-len-tieng-cam-on-bo-cong-an-du-khong-he-bi-reo-ten-trong-lum-xum-tu-thien-de-lau-nghe-si-va-khan-gia-deu-ton-thuong-429591.html