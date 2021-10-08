Nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng 'cảm ơn' Bộ Công an, dù không hề bị réo tên trong lùm xùm từ thiện: 'Để lâu nghệ sĩ và khán giả đều tổn thương'

Hậu trường 08/10/2021 13:31

Sau khi Bộ Công an chính thức thông báo điều tra, làm rõ những ồn ào từ thiện liên quan đến giới nghệ sĩ, một nữ ca sĩ đã lên tiếng cảm ơn trên trang cá nhân.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết vừa qua Bộ đã nhận được tin báo, tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh số tiền mà cá nhân tiến hành cứu trợ tại các địa phương. 

Cụ thể, trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để nắm thông tin một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các hoạt động từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. 

Ngay sau thông báo từ Bộ Công an, cư dân mạng đã ngay lập tức xôn xao vì sự thật sắp được làm rõ. Mới đây, nhiều người còn cho rằng những cá nhân vướng vào lùm xùm từ thiện nên lên tiếng cảm ơn Bộ Công an vì thông báo này, song showbiz Việt vẫn vô cùng im ắng.

Mới đây nhất, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có bài đăng cảm ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Cô được xem là nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng dù bản thân không bị réo tên trong cuộc chiến sao kê này.

tu thien 2
Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bộ Công an vào cuộc nhanh và dứt khoát. Trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi, chứ để lâu nghệ sĩ tụi em và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Tụi em cám ơn các anh rất nhiều. Thả tim cho nghệ thuật sáng trong và xanh tươi nà".

tu thien 3
tu thien 4
Nữ ca sĩ tích cực làm từ thiện mùa dịch - Ảnh: FBNV

Bài đăng của "cô Chanh" đã ngay lập tức nhận về sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng và thu hút lượt tương tác khủng. Ai nấy cũng đều hy vọng sự thật sớm được sáng tỏ để công chúng an lòng. 

tu thien 5
Cô luôn rõ ràng trong các hoạt động của mình và công khai trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trong suốt thời gian vừa qua, Phương Thanh luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ hăng hái tham gia vào đoàn hỗ trợ điểm xét nghiệm, điểm tiêm và cung ứng lương thực cho bà con. Hình ảnh nữ nghệ sĩ vác những bao gạo, thùng mì đến tận nơi bị phong tỏa nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'?

Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'?

Mới đây Phương Thanh bất ngờ đăng bài trần tình về những tin đồn xung quanh quá trình từ thiện tại quê nhà Thanh Hóa của mình khiến dư luận xôn xao vì mốc thời gian 'khủng'.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh từ thiện Bộ Công an

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36