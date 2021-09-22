Các sao Việt tặng quà tiền tỉ cho con: Nhật Kim Anh tậu biệt thự 'khủng', chồng cũ Lệ Quyên chi tận 30 tỉ để mua quà cho quý tử

Loạt những món quà có giá trị bằng cả vài chục năm 'cày cuốc' của bao người được sao Việt tặng cho các con khiến ai nghe xong đều 'choáng váng'.

Sao Việt "chịu chi" cho các con trai, con gái không phải là điều quá hiếm của showbiz. Thế nhưng có những pha tặng quà sinh nhật hay mừng con đầu lòng chào đời của một số ngôi sao khiến ai cũng phải "choáng" với độ "khủng" khó ai sánh bằng. Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã đăng tải trên trang cá nhân một món quá cô dành cho con trai của mình khiến mạng xã hội xôn xao. Được biết, nữ ca sĩ đã mua một căn biệt thự sát bên nhà của mình để tặng cho con trai. Theo nhiều thông tin, căn biệt thự mà Nhật Kim Anh vừa tậu cho bé Tin có giá hơn chục tỉ đồng. Điều đó đủ chứng tỏ nữ ca sĩ giàu "kếch xù" đến mức nào.

Cách đây khá lâu, chồng cũ Lệ Quyên chính là doanh nhân Đức Huy làm cho cõi mạng "chao đảo" khi anh tậu hẳn xế hộp 30 tỷ dành tặng cho quý tử của mình. Đại gia Cường Đô La chắc chắn không thể thiếu trong danh sách này. Anh là dân chơi siêu xe "khét tiếng" tại Việt Nam, vì vậy nam doanh nhân chắc chắn sẽ dành tặng những chiếc xe hạng sang cho hai con của mình là bé Subeo (con chung với Hồ Ngọc Hà) và Suchin (con gái đầu lòng cùng vợ Đàm Thu Trang).

Cựu người mẫu Trang Trần và chồng là doanh nhân Louis Trần từng khiến dân mạng trầm trồ với độ "chơi lớn" của mình. Trong dịp sinh nhật của con gái, hai vợ chồng đã "vung tiền" mua miếng đất bạc tỉ cho con gái yêu làm vốn. Còn nhớ ca sĩ Thu Minh cũng từng gây sốc khi cùng chồng ngoại quốc tậu một căn penthouse tại khu vực trung tâm TP.HCM với giá gần 85 tỷ đồng để đón quý tử đầu lòng. Trần Bảo Sơn đã tặng cho bé Bảo Tiên (con gái chung với Trương Ngọc Ánh) một chiếc xe hơi với giá gần 5 tỉ đồng khiến dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O". Cựu diễn viên Phan Như Thảo mới đích thị là "trùm cuối" của danh sách này. Được biết, cô cùng chồng doanh nhân đã tậu 3 căn biệt thử nằm ở các khu du lịch tại Việt Nam để chào mừng công chúa nhỏ chào đời. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Quá nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh Phi Nhung, 'người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh phải van xin cộng đồng mạng Không thể im lặng, Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng về những tin đồn không hay luôn bủa vây nữ ca sĩ Phi Nhung suốt thời gian vừa qua.

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