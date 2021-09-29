Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao?

Hậu trường 29/09/2021 17:54

Ngay sau khi bị dân mạng 'ném đá', Nhật Kim Anh đã có lời giải thích với khán giả.

Vào trưa ngày 28/9, tất cả mọi người đều bàng hoàng và không thể tin rằng nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp đều vô cùng thương tiếc cho giọng ca "Bông điên điển".

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chỉ có thể ngồi một chỗ cầu siêu cho người chị thân thiết. Bài đăng của Nhật Kim Anh có ảnh chuyển khoản tiền phóng sinh cho cố nghệ sĩ Phi Nhung. 

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Bài đăng của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Tuy nhiên, cũng vì bức ảnh xác nhận chuyển tiền này đã khiến Nhật Kim Anh vướng vào lùm xùm. Bên dưới bài đăng, một dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích nữ ca sĩ: ""Để cho người chết yên nghỉ đi, viếng giờ cũng khoe lên mạng nữa thì đến ạ".

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Nhật Kim Anh ngay lập tức đáp lại cư dân mạng này với lời lẽ nhẹ nhàng: "Bạn hoan hỷ đọc nội dung giúp Kim Anh nhé. Kim Anh phóng sinh, không phải tiền phúng điếu".

Lời giải thích của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Đồng thời đông đảo dân mạng cũng yêu mến với nghĩa cử cao đẹp của Nhật Kim Anh dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao? - Ảnh 5

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng'

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng'

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh ca sĩ Nhật Kim Anh Cố nghệ sĩ Phi Nhung

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