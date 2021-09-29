Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao?

Vào trưa ngày 28/9, tất cả mọi người đều bàng hoàng và không thể tin rằng nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp đều vô cùng thương tiếc cho giọng ca "Bông điên điển".

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chỉ có thể ngồi một chỗ cầu siêu cho người chị thân thiết. Bài đăng của Nhật Kim Anh có ảnh chuyển khoản tiền phóng sinh cho cố nghệ sĩ Phi Nhung.