Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng'

Hậu trường 29/09/2021 11:52

Những khoảnh khắc cố nghệ sĩ Phi Nhung vui vẻ và đầy tâm huyết với nhà hàng chay của mình đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngày 28/9 vừa qua chắc chắn là một ngày buồn đối với làng giải trí Việt khi phải nói lời từ biệt với giọng ca vàng của làng nhạc Việt - nữ ca sĩ Phi Nhung.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 1
 Sự ra đi của Phi Nhung khiến khán giả vô cùng xót xa.

Bên cạnh vai trò là giọng ca được đảo khán giả yêu thích qua những ca khúc trữ tình, cố nghệ sĩ Phi Nhung còn được biết đến với những hoạt động thiện nguyện cũng ngót nghét bằng số năm cô hoạt động nghệ thuật. Không những nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cố nghệ sĩ đã mở nhà hàng chay và đây chính là tâm nguyện lớn của cuộc đời cô.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 2

Mới đây, những hình ảnh ghi lại hình ảnh cố nghệ sĩ Phi Nhung rạng rỡ, tràn đầy năng lượng khiến dân mạng không khỏi xót xa. Vì không một ai có thể ngờ giọng ca "Bông điên điển" đã ra đi sớm như thế, thậm chí nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 3
Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 4

Được biết, cố nghệ sĩ Phi Nhung đã mở nhà hàng chay tại Quận 1 cách đây 6 năm, sau đó không lâu nữ ca sĩ tiếp tục mở thêm một chi nhánh ở Quận 5 và được đông đảo khán giả ủng hộ. Giọng ca "Dù anh nghèo" chia sẻ, cô mở nhà hàng chay để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho các con, đồng thời có thể giúp đỡ thêm nhiều em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn khác.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 5
Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 6

Mỗi khi không có nhiều lịch trình hay chạy show, cố nghệ sĩ Phi Nhung rất hay ghé nhà hàng. Đông đảo khán giả, khách hàng đều nhận xét nữ nghệ sĩ rất gần gũi, nhiệt tình.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 7
Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 8

Nhiều khoảnh khắc "chụp trộm" Phi Nhung đang làm việc tại nhà hàng khiến cho nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Dù đi đâu làm gì thì cố nghệ sĩ cũng luôn tận tụy với nghề hát, mang đến những sản phẩm hay cho khán giả.

Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 9
Những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà hàng chay, tâm huyết lớn nhất cuộc đời khiến khán giả 'rưng rưng' - Ảnh 10

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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