4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim

Sao quốc tế 12/12/2021 08:35

Nếu màn ảnh Hoa ngữ cho ra đời những cặp đôi “phim giả tình thật” thì cũng có những couple muốn tránh mặt nhau ngoài đời.

Hoàng Cảnh Du – Địch Lệ Nhiệt Ba

Hoàng Cảnh Du – Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai chính trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Đây là tác phẩm truyền hình đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của cặp đôi trai tài gái sắc trên màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả nhờ khả năng diễn xuất của cả hai rất ăn ý và ngọt ngào.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 1

Vì những hành động thân mật dành cho nhau nên tin đồn cả hai “phim giả tình thật” xuất hiện rất nhiều lần. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ có nhiều scandal như Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba không dại gì khiến bản thân vướng phải những lùm xùm trong chuyện tình cảm. Sự thật chứng minh, sau lần hợp tác ấy, hai diễn viên chưa từng xuất hiện chung khung hình với nhau lần nào.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 2

Hoàng Cảnh Du – Hứa Ngụy Châu

Thượng Ẩn là bộ phim đã đưa tên tuổi của Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du lên một tầm cao mới trong làng giải trí. Tuy nhiên, dưới sự khắt khe của Tổng cục, bộ phim ra mắt chưa đầy một tháng đã bị gỡ bỏ trên các trang mạng xã hội, fan meeting của đoàn phim cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 3

Trong một buổi fan meeting tại Thái Lan, có tin đồn cho biết Hoàng Cảnh Du cố tình tránh gặp gỡ dàn cast Thượng Ẩn khi rề rà mãi đến cuối giờ mới xuất hiện hay Hứa Ngụy Châu cũng tránh nhắc tới Hoàng Cảnh Du khi được mọi người hỏi đến. Kể từ đó, không một ai nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu xuất hiện chung lần nào nữa.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 4

 

Thành Nghị - Viên Băng Nghiên

Thành Nghị và Viên Băng Nghiên là cặp đôi khiến khán giả khóc hết nước mắt khi ngược nhau tơi tả trong Lưu Ly. Trong phim họ yêu nhau sâu đậm bao nhiêu thì ngoài đời lại làm buồn lòng nhau bấy nhiêu. 

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 5

Ngay khi phim vừa kết thúc, nam diễn viên đã vội “xé couple” ngay trên sân khấu. Thậm chí Thành Nghị còn tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng gì đến bạn diễn dân tình ngỡ ngàng. Với biểu cảm né nữ chính Viên Băng Nghiên của Thành Nghị, chắc chắc khán giả sẽ không thấy hai ngôi sao này xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh một lần nào nữa.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 6

Lâm Y Thần – Hạ Quân Tường

Lâm Y Thần và Hạ Quân Tường từng là cặp đôi được người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình sau thành công của bộ phim Hợp Đồng Tình Yêu. Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác khi Hạ Quân Tường từng thẳng thắn thừa nhận anh và Lâm Y Thần chỉ là “sao tác” để tạo nhiệt mà thôi. Đến cả số điện thoại của Lâm Y Thần, nam diễn viên còn chẳng có nữa là nói chi là hẹn hò, yêu đương.

4 cặp đôi Cbiz “trở mặt” từ bạn thành thù sau khi đóng chung phim - Ảnh 7

Nghe xong mấy lời này, Lâm Y Thần không thấy muối mặt mới lạ. Vì thế, khả năng mà cả hai tái hợp trên màn ảnh gần như là âm vô cực.

Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

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Là những diễn viên Cbiz đình đám với lực lượng fan hâm mộ đông đảo, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tránh khỏi fanwar sau khi hợp tác chung.

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