Ngô Lỗi vô tình tiết lộ 'ở bên người yêu', dân mạng tiếp tục 'réo tên' Hướng Hàm Chi

Sao quốc tế 12/09/2023 13:30

Trong số những sao nam top đầu của Hoa ngữ hiện tại, Ngô Lỗi rất được lòng người hâm mộ bởi nhan sắc nổi trội, diễn xuất ổn định và đời tư sạch sẽ.

Mới đây, Ngô Lỗi đã vô tình để lộ chuyện mình có người yêu. Cụ thể, trong buổi họp báo tuyên truyền phim Chuyến Đi Đáng Giá, Ngô Lỗi khẳng định: "Cuộc sống hiện tại của tôi là có thể vui vẻ làm điều mình thích, ở bên người yêu và gia đình".

Sau khi Ngô Lỗi nói lời này, đàn anh Hồ Ca ngồi bên cạnh khựng lại 2 giây và không khỏi nhếch mép mỉm cười. 

Người hâm mộ lập tức cho rằng Hồ Ca nở nụ cười ẩn ý là bởi đã biết "người yêu" đàn em nhắc tới là ai. Cư dân mạng cũng sốt ruột tìm kiếm rốt cuộc ai là người tình bí ẩn của Ngô Lỗi. 

Ngô Lỗi vô tình tiết lộ 'ở bên người yêu', dân mạng tiếp tục 'réo tên' Hướng Hàm Chi - Ảnh 1

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư thì Hướng Hàm Chi là cái tên được réo nhiều nhất. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò khi Ngô Lỗi để lộ ảnh màn hình wechat trong khi đang livestream, trên đó có một tài khoản sử dụng ảnh đại diện khá giống với nữ diễn viên họ Hướng.

Tuy nhiên hai bên đều phủ nhận gay gắt, thậm chí Hướng Hàm Chi còn tức giận yêu cầu người hâm mộ của Ngô Lỗi buông tha cho cuộc sống cá nhân của mình.

Ngô Lỗi vô tình tiết lộ 'ở bên người yêu', dân mạng tiếp tục 'réo tên' Hướng Hàm Chi - Ảnh 2

Sinh năm 2002, Hướng Hàm Chi là nữ chính của "Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời". Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp chuẩn nữ chính thanh xuân vườn trường với mái tóc dài đen mượt mà cùng ngũ quan hài hòa.

Gần đây, nữ diễn viên đảm nhận vai khách mời trong Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến nhưng không được chú ý. 

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