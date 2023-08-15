Ngô Lỗi trên phim trường 'Giữa cơn bão tuyết', đẹp trai lại dịu dàng khiến hội chị em mê mẩn!

Trong tạo hình mới Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ, dân tình tỏ ra khá ưng ý với visual "đẹp hết nước chấm" của nam diễn viên. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Ngô Lỗi còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất linh hoạt, với nhiều vai diễn đa dạng.

Mới đây, một số hình ảnh mới nhất của Ngô Lỗi tại phim trường "Giữa cơn bão tuyết" đang được hé lộ trên các diễn đàn phim ảnh . Tạo hình của anh trong phim cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê phim Hoa ngữ.

"Giữa cơn bão tuyết" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. "Giữa cơn bão tuyết" đã khai máy vào cuối tháng 1/2023 và chính thức đóng máy ngày 25/5 vừa qua với sự tham gia diễn xuất của nam chính Ngô Lỗi (vai Lâm Diệc Dương) và nữ chính Triệu Kim Mạch (vai Ân Quả).

Ân Quả và Lâm Diệc Dương gặp nhau trong một cơ bão tuyết dữ dội nơi đất khách quê người. Cả hai đều là cơ thủ tài ba của môn thể thao bida tại Trung Quốc, vì có cùng sở thích nên cả hai dần trở nên thân thiết hơn, cùng đồng hành theo đuổi ước mơ, gặt hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ, từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này

Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối đã phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Một số hình ảnh khác của Ngô Lỗi trên phim trường cách đây không lâu

Có thể nói Ngô Lỗi là sao nam sinh năm 1999 được yêu thích nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn.

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ.