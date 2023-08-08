Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường

Sao quốc tế 08/08/2023 13:49

Nhiều dân tình nhận xét từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này.

Mới đây, loạt hình ảnh trở lại của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Trong bộ ảnh mới, Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ, từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này. Nhiều người còn cho rằng, những bức hình này của mỹ nam sinh năm 1999 thật sự toát ra "hơi thở thanh xuân", mang đến cảm giác "thanh xuân vườn trường". 

Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 1Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 2

Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 3
Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường

Ngoài vẻ ngoài thu hút, khả năng diễn xuất tốt, Ngô Lỗi cũng rất năng động khi tham gia những sự kiện hay hoạt động bên ngoài. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường về cuộc sống hằng ngày của bản thân. Anh cũng được đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Vũ Đồng nhận xét là "mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái" khi vừa đẹp trai, tốt tính, nghiêm túc, chu đáo và rất quan tâm đến những người xung quanh.   

   Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 4Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 5

Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 6
Nhiều dân tình nhận xét từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này

Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối đã phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 7Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 8

Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường - Ảnh 9
Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình

Có thể nói Ngô Lỗi là sao nam sinh năm 1999 được yêu thích nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như  “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn. 

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ. 

 

Không còn là tin đồn, Ngô Lỗi đích thân đưa rước một 'siêu mẫu' về nhà

Không còn là tin đồn, Ngô Lỗi đích thân đưa rước một 'siêu mẫu' về nhà

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng Ngô Lỗi vẫn dành thời gian quan tâm đến nhân vật đặc biệt này.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Không còn là tin đồn, Ngô Lỗi đích thân đưa rước một 'siêu mẫu' về nhà

Không còn là tin đồn, Ngô Lỗi đích thân đưa rước một 'siêu mẫu' về nhà

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình!

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình!

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này

Ngô Lỗi trước dân tình 'dở khóc dở cười' với tạo hình 'bất ổn' trong phim điện ảnh Học Ba

Ngô Lỗi trước dân tình 'dở khóc dở cười' với tạo hình 'bất ổn' trong phim điện ảnh Học Ba

Netizen rần rần với khoảnh khắc 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của Ngô Lỗi và 'bạn gái' giữa trời tuyết rơi

Netizen rần rần với khoảnh khắc 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của Ngô Lỗi và 'bạn gái' giữa trời tuyết rơi

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, fan thích thú đòi về huyện Hoa dự đám cưới của hai người

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, fan thích thú đòi về huyện Hoa dự đám cưới của hai người

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 54 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 54 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn