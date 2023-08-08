Tạo hình gây sốt của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng, không khác gì nam thần thanh xuân vườn trường

Mới đây, loạt hình ảnh trở lại của Ngô Lỗi trong buổi livestream cùng nhãn hàng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Trong bộ ảnh mới, Ngô Lỗi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ, từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này. Nhiều người còn cho rằng, những bức hình này của mỹ nam sinh năm 1999 thật sự toát ra "hơi thở thanh xuân", mang đến cảm giác "thanh xuân vườn trường".

Ngoài vẻ ngoài thu hút, khả năng diễn xuất tốt, Ngô Lỗi cũng rất năng động khi tham gia những sự kiện hay hoạt động bên ngoài. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường về cuộc sống hằng ngày của bản thân. Anh cũng được đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Vũ Đồng nhận xét là "mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái" khi vừa đẹp trai, tốt tính, nghiêm túc, chu đáo và rất quan tâm đến những người xung quanh.

Nhiều dân tình nhận xét từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này

Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối đã phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình

Có thể nói Ngô Lỗi là sao nam sinh năm 1999 được yêu thích nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn.

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ.