Xuất thân từ diễn viên nhí, Ngô Lỗi trở thành 'cá kiếm' trong làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 30/08/2023 15:09

Ngô Lỗi là một trong những diễn viên nhí hiếm hoi của Cbiz vẫn giữ được danh tiếng sau khi trưởng thành.

Nhờ kinh nghiệm và khả năng diễn xuất ổn định, Ngô Lỗi hiện là gương mặt quen thuộc của nhiều đạo diễn tên tuổi và có cát-xê khủng. Không dừng lại ở đó, Ngô Lỗi còn “cá kiếm” rất nhiều cho những nền tảng phim, nhà sản xuất. 

 

Theo như báo cáo tài chính mới nhất, bộ phim Tình Yêu Mà Thôi của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã thu về 422 triệu NDT cho nhà sản xuất, trong đó tiền bản quyền chiếm 377 triệu NDT, khiến lợi nhuận ròng của công ty trong nửa đầu năm tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình Yêu Mà Thôi đứng thứ 3 trong danh sách phim truyền hình ăn khách nhất của Tencent nửa đầu năm 2023. Điểm douban của phim cán mốc 8.2 với rating khủng. 

Xuất thân từ diễn viên nhí, Ngô Lỗi trở thành 'cá kiếm' trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1Xuất thân từ diễn viên nhí, Ngô Lỗi trở thành 'cá kiếm' trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Hiện tại, danh tiếng của Ngô Lỗi rất tốt, đời tư trong sạch, ngoại hình nổi trội, diễn xuất ổn định. Chưa kể nam diễn viên còn có lượng fan trung thành từ sớm. Đây cũng chính là điểm giúp Ngô Lỗi “nhỉnh” hơn đồng nghiệp cùng lứa như Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách,… Nếu cần một gương mặt gánh phim thì anh chàng là top 1 trong dàn tiểu sinh sau 95. 

Xuất thân từ diễn viên nhí, Ngô Lỗi trở thành 'cá kiếm' trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3

Sắp tới, bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch sẽ sớm lên sóng. Mặc dù vướng nghi vấn đạo nhái poster Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhưng phim vẫn rất được mong chờ vì có kịch bản hấp dẫn, đầu tư nhiều cảnh quay ở nước ngoài. 

Giữa Cơn Bão Tuyết là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh Ân Quả (Triệu Kim Mạch) và Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) - hai cơ thủ tài ba của Trung Quốc. Tình cờ gặp nhau trong cơn bão tuyết dữ dội, cặp đôi bị định mệnh buộc chặt và trở thành ánh sáng trong cuộc đời nhau.

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