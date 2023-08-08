'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 08/08/2023 14:44

Bộ ảnh mới của Châu Vũ Đồng hiện vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, một bộ ảnh của Châu Vũ Đồng trên đường phố đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút của nữ diễn viên nổi bật trong mọi khung hình. Châu Vũ Đông được nhận xét là rất có phong thái của mỹ nhân Hồng Kông với phong cách nhã nhặn mà không kém phần phóng thoáng.

'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng? - Ảnh 1'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng? - Ảnh 2'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng? - Ảnh 3

Sau khi Tình Yêu Mà Thôi lên sóng, nhiều khán giả đã vội vã quay xe. Màn kết hợp của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng tuy không bùng nổ như thời Tinh Hán Xán Lạn nhưng lại khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp đôi.

Hơn đàn em 5 tuổi, thế nhưng Châu Vũ Đồng không hề đem lại cảm giác chênh lệch ngoại hình. Màn tương tác ngọt như mật của cặp chị em này trong Tình Yêu Mà Thôi khiến người xem không thể rời mắt.

 

'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng? - Ảnh 4'Người tình màn ảnh của Ngô Lỗi' Châu Vũ Đồng lộ diện, nhan sắc thế nào mà 'gây sốt' cộng đồng mạng? - Ảnh 5

Không chỉ sở hữu gu thời trang bắt mắt, Châu Vũ Đồng còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên và dịu dàng. Làn da trắng không tì vết là “vũ khí” giúp cô ghi điểm trong mọi khung hình

Đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ, lại luôn cố gắng trau dồi năng lực qua từng vai diễn, Châu Vũ Đồng được đánh giá là một trong số ít diễn viên đi lên bằng thực lực. Từ khi mới vào nghề, cô đã thu hút sự chú ý của khán giả với vẻ đẹp trong veo cùng mái tóc dài duyên dáng. Nữ diễn viên cũng thường ưu ái phong cách làm đẹp đơn giản, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, khi hóa thân thành nữ tổng tài trong Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu, Châu Vũ Đồng đã khiến khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo cùng thần thái sang chảnh.

Trở lại với phim mới cùng Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng gây tranh cãi vì thoại vô cảm

Trở lại với phim mới cùng Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng gây tranh cãi vì thoại vô cảm

Ra mắt vào cùng thời điểm với nhiều dự án cổ trang khác như Liên Hoa Lâu hay Trường Tương Tư, Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 hoàn toàn lép vế về chỉ số truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Vũ Đồng sao hoa ngữ sao châu á Ngô Lỗi phim của Châu Vũ Đồng

TIN LIÊN QUAN

Trở lại với phim mới cùng Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng gây tranh cãi vì thoại vô cảm

Trở lại với phim mới cùng Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng gây tranh cãi vì thoại vô cảm

'Trường tương tư' do Dương Tử đóng chính bất ngờ gây thất vọng vì điều này

'Trường tương tư' do Dương Tử đóng chính bất ngờ gây thất vọng vì điều này

Giữa tâm bão bị chỉ trích, tẩy chay, Vương Sở Nhiên để lộ tình trạng khi quay 'Dư Khánh Niên 2'

Giữa tâm bão bị chỉ trích, tẩy chay, Vương Sở Nhiên để lộ tình trạng khi quay 'Dư Khánh Niên 2'

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi

Nam ca sĩ nổi tiếng làm đám cưới xa hoa với mỹ nhân 37 tuổi

Nam ca sĩ nổi tiếng làm đám cưới xa hoa với mỹ nhân 37 tuổi

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 53 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 53 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn