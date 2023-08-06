Nam ca sĩ nổi tiếng làm đám cưới xa hoa với mỹ nhân 37 tuổi

Sao quốc tế 06/08/2023 23:56

Ca sĩ Mạc Hoa Luân kết hôn với ca sĩ kinh kịch Vương Băng Băng, 37 tuổi, trong một biệt thự nhìn ra hồ Como, Italy.

Mới đây, theo tờ Todayonline, ca sĩ Mạc Hoa Luân kết hôn với ca sĩ kinh kịch Vương Băng Băng, 37 tuổi, trong một biệt thự nhìn ra hồ Como, Italy. Hôn lễ được mô tả là xa hoa, tốn kém. Trên trang cá nhân, Mạc Hoa Luân nói đám cưới "đẹp như mơ và hoàn hảo".

 

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Mạc Hoa Luân. Năm 1996, anh từng kết hôn với một phụ nữ kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu đồ nội thất và có một con trai. Cuộc sống hôn nhân từng rất hạnh phúc, hai người thường cùng con xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên, họ ly hôn kín tiếng.

Nam ca sĩ nổi tiếng làm đám cưới xa hoa với mỹ nhân 37 tuổi - Ảnh 1

Mạc Hoa Luân là giọng nam cao opera nổi tiếng Trung Quốc, ra mắt vở opera châu Âu đầu tiên vào năm 1987, được công chúng đón nhận.

Nam ca sĩ nổi tiếng làm đám cưới xa hoa với mỹ nhân 37 tuổi - Ảnh 2

Vương Băng Băng người gốc Trung, sinh ra ở Italy, có bằng thạc sĩ của Nhạc viện Giuseppe Verdi. Cô ra mắt vở opera vào năm 2007 ở tuổi 21. Cô gặp Mạc Hoa Luân đầu năm nay khi cả hai biểu diễn cùng nhau tại Singapore.

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