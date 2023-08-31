Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info

Sao quốc tế 31/08/2023 14:21

Nam thanh niên xuất hiện trong vlog của Ngô Lỗi khiến hội chị em thích thú vì quá dễ thương.

Mới đây, Ngô Lỗi đăng tải vlog dài ghi lại hành trình hơn 55km đạp xe đạp trong hai ngày vi vu đến Tân Cương của mình. Đây là khoảng thời gian nam diễn viên "xả hơi" và nạp lại năng lượng cho bản thân sau khi đóng máy bộ phim Giữa cơn bão tuyết. Trước đây, khi Tinh hán xán lạn đóng máy, anh cũng từng thực hiện vlog về việc cưỡi ngựa ở một vùng đất phía Bắc Trung Quốc, cắm trại và đón bình minh ở đây.        

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 1

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 2
Ngô Lỗi có chuyến vi vi bằng xe đạp đến Tân Cương sau khi đóng máy bộ phim Giữa cơn bão tuyết

Trong chuyến đi này, Ngô Lỗi đã gặp một anh trai đến từ Bắc Kinh. Anh trai này là một người thích đi phượt, đã một mình đi mô tô từ Bắc Kinh đến Tân Cương trong vòng 10 ngày. Khi thấy Ngô Lỗi dừng xe đạp và ngồi nghỉ bên bờ hồ, anh trai đã đến và bắt chuyện với nam diễn viên. 

Chuyện không có gì đáng nói khi lúc chào tạm biệt nhau, anh trai này đã xin Wechat của Ngô Lỗi để tiện liên lạc nhưng không hề biết mình đang nói chuyện cùng một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, Ngô Lỗi cũng không hề nghĩ nhiều mà lập tức kết bạn Wechat với anh: "Cảm ơn anh ạ. Em là Ngô Lỗi. Đến khi đó (khi up vlog), anh có thể lên mạng, em gửi cho anh".

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 3

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 4
Trong chuyến đi này, Ngô Lỗi đã gặp một anh trai đến từ Bắc Kinh, cả hai trò chuyện và add Wechat nhau

Chỉ với vài phút ngắn ngủi, khoảnh khắc anh trai trò chuyện và xin Wechat của Ngô Lỗi khiến netizen vô cùng bất ngờ nhưng cũng không kém phần hào hứng. Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi sự thân thiện của nam diễn viên, nhiều netizen cũng hài hước bày tỏ "nếu được gặp tui cũng giả vờ không quen để được add Wechat của Ngô Lỗi". 

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 5Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 6

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 7
Một vài hình ảnh của Ngô Lỗi trong vlog chuyến vi vi đến Tân Cương

So với những diễn viên nổi tiếng khác, Ngô Lỗi thường rất thích thử thách bản thân và làm mới mình. Nam diễn viên lựa chọn cuộc sống bình yên nhưng cũng dữ dội và ngập tràn khí thế tuổi trẻ. Bên cạnh sở thích thể dục thể thao, Ngô Lỗi còn có sở thích cưỡi ngựa. Được biết, kỹ năng cưỡi ngựa của Ngô Lỗi được đánh giá là một tài năng. Đây cũng là một trong những lợi thế lớn của Ngô Lỗi khi tham gia vào các bộ phim cổ trang có phân cảnh cưỡi ngựa.                   

 

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 8
Ngô Lỗi còn có sở thích cưỡi ngựa từ bé

Thông tin thêm về Ngô Lỗi, Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, (Trung Quốc) có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối đã phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 9Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 10

Xuất hiện sương sương trong vlog của Ngô Lỗi, nam thanh niên liên tục được hội chị em xin info - Ảnh 11
Ngô Lỗi là một người rất yêu thích thể dục thể thao và luôn thử thách làm mới mình 

Có thể nói Ngô Lỗi là sao nam sinh năm 1999 được yêu thích nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn.    

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ. 

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Nhiều dân tình nhận xét từ góc nghiêng đến thần thái của Ngô Lỗi đều rất hợp với phong cách này.

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