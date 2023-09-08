Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm

Sao quốc tế 08/09/2023 14:03

Mới đây, trong một buổi roadshow quảng bá bộ phim điện ảnh Chuyến Đi Này Đáng Giá, Ngô Lỗi gây chú ý khi nhấc bổng Hồ Ca lên để tái hiện khoảnh khắc năm xưa.

Mới đây, trong một buổi roadshow quảng bá bộ phim điện ảnh Chuyến Đi Này Đáng Giá, Ngô Lỗi gây chú ý khi bế Hồ Ca lên để tái hiện khoảnh khắc năm xưa. Chỉ khác một điều là nếu ngày xưa khi hợp tác trong các dự án, Hồ Ca sẽ là người bế Ngô Lỗi nhưng ở hiện tại ‘em bé’ Ngô Lỗi năm nào đã có thể dễ dàng bế được ‘ông chú’ Hồ Ca.

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 1

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 2Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 3

Trước đó, khi gặp nhau trong một sự kiện, Hồ Ca cũng bế Ngô Lỗi lên để tái hiện lại khoảnh khắc năm xưa. Nhiều khán giả không khỏi ‘cười xỉu’ vì Ngô Lỗi đã ‘quá cỡ’ theo thời gian khiến cho Hồ Ca phải cố gắng hết sức mới bồng nổi anh chàng. Thậm chí, nhiều netizen còn e ngại về sự an nguy cột sống và xương sườn của Hồ Ca.

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 4

Có thể thấy quan hệ tình cảm của Ngô Lỗi và Hồ Ca vô cùng tốt vì mỗi lần gặp nhau họ đều khá vui vẻ. Cả hai từng gây chú ý khi từng hợp tác trong dự án Lang Nha Bảng. Trong dự án này, Hồ Ca - Ngô Lỗi vào vai cặp đôi Tông chủ - Cận vệ đã từng khiến khán giả bao phen ‘điêu đứng’ với những phân cảnh quan tâm chăm sóc của tiểu Phi Lưu dành cho Mai Trường Tô và những lúc Trường Tô nuông chiều cậu thiếu niên này.

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 5Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 6

Ở ngoài đời sống, Ngô Lỗi luôn rất sùng bái Hồ Ca. Trước đây, Ngô Lỗi từng cố tranh bằng được một đại ngôn bởi vì có Hồ Ca đang làm đại diện của thương hiệu, anh chàng muốn 2 người sẽ hợp tác và cuối cùng đã thành công. Hồ Ca cũng bằng lòng giúp đỡ cho Ngô Lỗi trong công việc vì anh từng cho rằng Ngô Lỗi khá giống với nhân vật Lý Tiêu Dao (vai diễn của Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1).

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 7

Ngô Lỗi nhấc bổng Hồ Ca tái hiện khoảnh khắc năm xưa sau nhiều năm được 'ông chú' bế ẵm - Ảnh 8

Ngoài dự án Lang Nha Bảng, Hồ Ca và Ngô Lỗi còn từng hợp tác trong nhiều dự án khác như Thiếu Niên Dương Gia Tướng và Bất Hư Thử Hành. Gần đây nhất, dự án điện ảnh Chuyến Đi Này Đáng Giá cũng đã ra rạp từ ngày 9/9 và nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

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