Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo

Sao quốc tế 25/10/2023 10:04

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với tạo hình tổng tài của Ngô Lỗi tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Ngô Lỗi tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo. Theo đó, anh chàng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' khi xuất hiện với tạo hình vest lịch lãm như tổng tài bước ra từ trong tiểu thuyết.

Bên cạnh đó, bộ phim Thảo Mộc Nhân Gian do anh chàng đóng chính đã lọt vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 36 và sẽ ra mắt tại Liên hoan phim vào ngày 28/10 sắp tới.

Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 1Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 2Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 3Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 4Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 5Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 6Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 7Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 8Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 9Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 10Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 11Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 12Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 13Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 14Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 15Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 16Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 17Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 18

Ngô Lỗi được biết đến là 'em trai quốc dân', đồng thời là một trong số diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm qua, nhất là sau thành công của bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn. Nam diễn viên không sở hữu vẻ ngoài quá điển trai nhưng thay vào đó lại rất nam tính và khí chất, cộng thêm xuất phát điểm sớm bước chân vào giới giải trí khi chỉ vừa mới 6 tuổi nên liên tục được khán giả công nhận.

Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 19Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 20

Thời gian gần đây, Ngô Lỗi vừa hoàn thành quay xong bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết đóng chính cùng Triệu Kim Mạch. Không những thế, anh chàng cũng gây chú ý khi góp mặt trong bộ điện ảnh Chuyến Đi Đáng Giá cùng Hồ Ca.

Ngô Lỗi và Hồ Ca từng gây chú ý khi từng hợp tác trong dự án Lang Nha Bảng. Trong dự án này, Hồ Ca - Ngô Lỗi vào vai cặp đôi Tông chủ - Cận vệ đã từng khiến khán giả bao phen ‘điêu đứng’ với những phân cảnh quan tâm chăm sóc của tiểu Phi Lưu dành cho Mai Trường Tô và những lúc Trường Tô nuông chiều cậu thiếu niên này. Ngoài dự án Lang Nha Bảng, Hồ Ca và Ngô Lỗi còn từng hợp tác trong nhiều dự án khác như Thiếu Niên Dương Gia Tướng và Bất Hư Thử Hành.

Ngô Lỗi phát sốt với tạo hình tổng tài tại thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Ảnh 21

Ở ngoài đời sống, Ngô Lỗi luôn rất sùng bái Hồ Ca. Trước đây, Ngô Lỗi từng cố tranh bằng được một đại ngôn bởi vì có Hồ Ca đang làm đại diện của thương hiệu, anh chàng muốn 2 người sẽ hợp tác và cuối cùng đã thành công. Hồ Ca cũng bằng lòng giúp đỡ cho Ngô Lỗi trong công việc vì anh từng cho rằng Ngô Lỗi khá giống với nhân vật Lý Tiêu Dao (vai diễn của Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1).

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