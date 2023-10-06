Châu Vũ Đồng không ngớt lời khen Ngô Lỗi vì hành động tinh tế này

Trong một chương trình thực tế mới đây, Châu Vũ Đồng đã có những chia sẻ bất ngờ về bạn diễn Ngô Lỗi.

Trong một chương trình thực tế mới đây, Châu Vũ Đồng cho biết trước khi hợp tác với Ngô Lỗi trong phim "Tình Yêu Thôi Mà", cuộc sống cá nhân của mình gặp phải nhiều vấn đề. Công việc bận rộn, không có thời gian tái tạo năng lượng khiến nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi, sự nghiệp cũng vì vậy mà chững lại, không có nhiều đột phá.

Tuy nhiên, Ngô Lỗi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này của cô: "Người bạn này của tôi (Ngô Lỗi) đã là diễn viên từ khi còn nhỏ. Cậu ấy luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và sống trọn vẹn để không phải xấu hổ".

Châu Vũ Đồng thẳng thắn nói rằng mình đã học được ở Ngô Lỗi cách sống kiên trì và phải thử đi thử lại nhiều lần trước khi quyết định bỏ cuộc. "Nhưng nếu chị thực sự mệt mỏi sau khi cố gắng thì từ bỏ cũng không phải điều xấu" - đó là những chia sẻ Ngô Lỗi dành cho đàn chị.

Nữ diễn viên xúc động cho rằng những lời này đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, giúp cô thay đổi thái độ sống, trở thành một người tích cực hơn. Châu Vũ Đồng cũng nhận xét Ngô Lỗi là người có tính cách tươi sáng, mạnh mẽ, tuy nhỏ tuổi nhưng chững chạc và tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người.

Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim xoay quanh về tình yêu, cuộc sống và sự nghiệp của Tống Tam Xuyên (23 tuổi) và Lương Hữu An (32 tuổi). Cả hai có duyên gặp gỡ trong một sự kiện thể thao và bắt đầu nảy sinh tình cảm sau nhiều lần tiếp xúc, ấn tượng của họ dành cho đối phương cũng rất tốt.

Vì một số lý do nên Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An đã cùng bắt đầu sự nghiệp mới tại câu lạc bộ tennis. Sau những nút thăng, nút trầm và không ít giọt nước mắt rơi xuống, cả hai cuối cùng cũng gặt hái được thành công và có được tình yêu viên mãn.

Giữa Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An không có thứ gọi là tình yêu cổ tích, cũng không tự dưng mà thành công, tất cả đều là một chặng đường dài của sự cố gắng, hoàn thiện và thấu hiểu, từ đó đạt được thứ bản thân mong muốn.

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương Triệu Lộ Tư gặp không ít sóng gió dù cho tác phẩm mới của cô là Rèm Ngọc Châu Sa đã được công bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-vu-ong-khong-ngot-loi-khen-ngo-loi-vi-hanh-ong-tinh-te-nay-621961.html