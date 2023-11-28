Triệu Lộ Tư khoe ảnh gợi cảm nóng bỏng với loạt hình xăm dày đặc trên cơ thể nhưng netizen nhanh chóng phát hiện điểm bất thường này

Những hình ảnh được Triệu Lộ Tư chia sẻ trên trang cá nhân khiến netizen bất ngờ với hàng loạt hình xăm dày đặc trên cơ thể.

Mới đây trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất gây chú ý. Theo đó, trong ảnh người đẹp diện áo hai dây gợi cảm, khoe body thon gọn không chút mỡ thừa. Bên cạnh những hình ảnh gợi cảm nóng bỏng, netizen bất ngờ với hàng loạt hình xăm trên cơ thể của Triệu Lộ Tư. Khá nhiều người bất ngờ với việc người đẹp táo bạo xăm hình nhiều như vậy. Hình ảnh Triệu Lộ Tư chia sẻ trên trang cá nhân. Hàng loạt hình xăm trên cơ thể của Triệu Lộ Tư gây chú ý. Netizen đã nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là hình xăm dán. Thế nhưng, rất nhanh sau đó netizen đã nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là hình xăm dán mà thôi chứ không phải thật.

Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên Trung Quốc hoạt động tích cực trên instagram và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Instagram của cô nàng sở hữu gần 3 triệu lượt follow. Phong cách ăn mặc và trang điểm của Triệu Lộ Tư cũng được giới trẻ vô cùng yêu thích và thường trở thành trào lưu. Triệu Lộ Tư hiện đang là gương mặt trẻ nổi bật trong giới giải trí Hoa ngữ. Thời gian gần đây người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý trong tài hình mới trên phim trường Rèm Ngọc Châu Sa. Sau nhiều ngày có tin đồn “khó khai máy” do một vài sự cố, ngày 17/11/2023 vừa qua, đoàn làm phim Rèm Ngọc Châu Sa đã chính thức tổ chức lễ khai máy.

Rèm Ngọc Châu Sa (tên khác: Châu Liêm Ngọc Mạc) do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh diễn chính là dự án phim cổ trang, tình cảm được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên. Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Rèm Ngọc Châu Sa. Nội dung phim kể về Đoan Ngọ, nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Đoàn làm phim Rèm Ngọc Châu Sa đã chính thức tổ chức lễ khai máy. Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm thân thế thật sự, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

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