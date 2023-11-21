Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư lại vướng phải tranh cãi vì hành động bất lịch sự đối với trợ lý.

Mới đây, Triệu Lộ Tư tiếp tục vấp phải những ý kiến chê bai, chỉ trích từ khán giả vì cô có hành động quá kém duyên với trợ lý của mình. Triệu Lộ Tư tiếp tục vấp phải những ý kiến chê bai, chỉ trích từ khán giả. Cụ thể, trong một đoạn clip mà paparazzi tung lên mạng xã hội, đã ghi được cảnh Triệu Lộ Tư khi ngồi trong hậu trường nghỉ ngơi, cô nhai kẹo cao su sau đó bỏ thẳng vào tay nhân viên ở đó, được biết là trợ lý của nữ diễn viên, đồng thời cả hai cũng là bạn thân nhiều năm. Hành động bất lịch sự này nhanh chóng khiến cư dân mạng cực kỳ không hài lòng.



Đoạn clip mà paparazzi tung lên mạng xã hội. Khán giả phản ứng mạnh với hành động của Triệu Lộ Tư. Khán giả cho rằng, cho dù là bạn thân cũng không nên như vậy, lại còn ngay giữa chốn đông người. Nếu là người lịch sự, có gia giáo sẽ không có hành động này. Bên cạnh đó, một bộ phận fans của Triệu Lộ Tư bày tỏ suy nghĩ, cảm thấy Triệu Lộ Tư và người bạn của mình đã vô cùng thân thiết, nên không cần phải quá câu nệ, hơn cả hành động của cả hai trông cũng rất tự nhiên.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Triệu Lộ Tư cũng đã vấp phải chỉ trích khi để trợ lý quỳ gối khi giúp cô thay tất, đi giày, trên phim trường. Thời điểm đó, nhiều người chỉ trích Triệu Lộ Tư, cho rằng cô có thái độ ngôi sao, không tôn trọng những người có công việc "ít tiền" hơn mình. Triệu Lộ Tư cũng đã vấp phải chỉ trích khi để trợ lý quỳ gối khi giúp cô thay tất, đi giày, trên phim trường. Triệu Lộ Tư, sinh năm 1998, nằm trong top diễn viên đang được kỳ vọng là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz. Cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2017. Từ đó đến nay, chỉ trong vòng hơn ba năm, cô đã sở hữu cho mình nhiều bộ phim nổi tiếng, chiếm được tình cảm của người hâm mộ như Ôi! hoàng đế bệ hạ của ta, Yêu em từ dạ dày, Vô tình nhặt được tổng tài, Trường ca hành, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu,...Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư cũng thường bị soi về sắc vóc, cách ăn mặc, cách ứng xử... Triệu Lộ Tư, sinh năm 1998, nằm trong top diễn viên đang được kỳ vọng là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz. Cô đã sở hữu cho mình nhiều bộ phim nổi tiếng, chiếm được tình cảm của người hâm mộ Triệu Lộ Tư cũng thường bị soi về sắc vóc, cách ăn mặc, cách ứng xử...

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