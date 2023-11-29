Dương Tử tiếp tục lập thành tích khó vượt qua nhưng vẫn chịu thua ‘Thánh xuyên không’ Triệu Lộ Tư

Sau thành công của vai diễn Tiểu Yêu trong phim Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử là nữ diễn viên duy nhất có trong danh sách các nhân vật/ vai diễn hot nhất Vlinkage trong 2 năm trở lại đây.

Triệu Lộ Tư, Dương Tử đang là những tiểu hoa 9x đắt show nhất trên màn ảnh Hoa Ngữ. Bộ đôi liên tục đảm nhận vai nữ chính trong các dự án phim cổ trang lớn, hợp tác gồm toàn những nam thần đình đám hàng đầu. Triệu Lộ Tư, Dương Tử đang là những tiểu hoa 9x đắt show nhất trên màn ảnh Hoa Ngữ. Theo một kết quả mới đây trong danh sách các nhân vật/ vai diễn hot nhất Vlinkage trong 2 năm trở lại đây, chỉ có 3 vai diễn (nữ chính) đã xuất sắc có chỉ số phá 9 và trụ vững trên nền tảng này hơn 100 ngày, đó là Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) - phim Tinh Hán Xán Lạn, Nhan Đàm (Dương Tử) - phim Trầm Vụn Hương Phai và cuối cùng là Tiểu Yêu, phim Trường Tương Tư, cũng do Dương Tử đảm nhận.

Dương Tử góp mặt 2 trong số 3 nhân vật/vai diễn hot nhất Vlinkage trong 2 năm trở lại đây. So với Triệu Lộ Tư, Dương Tử có đế 2 phim có tên trong danh sách và chỉ số Vlinkage cũng cao hơn Triệu Lộ Tư. Thế nhưng, có một chi tiết mà Dương Tử vẫn chưa vượt qua được đàn em của mình chính là số ngày Nhan Đàm và Tiểu Yêu on top lại không bằng Trình Thiếu Thương. Theo đó, tổng số ngày Nhan Đàm lọt vào bảng Vlinkage là 151 ngày, còn Tiểu Yêu ít hơn đôi chút với 112 ngày. Thế nhưng, nhân vật Tiểu Yêu trong phim Trường Tương Tư của Dương Tử chỉ mới ra mắt khán giả cách đây không lâu, còn Tinh Hán Xán Lạn, Trầm Vụn Hương Phai đều đã phát sóng được hơn 1 năm. Nhiều người cho rằng, nếu thống kê số liệu sau một khoảng thời gian nữa, chưa chắc Tiểu Yêu vẫn còn xếp ở hạng 3 như hiện tại.

Tạo hình nhân vật Tiểu Yêu trong phim Trường Tương Tư của Dương Tử. Trường Tương Tư với sự tham gia diễn xuất của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi,... được nhiều nền tảng như Weibo, Khốc Vân, Maoyan chứng nhận là bộ phim Trung Quốc ăn khách bậc nhất mùa hè 2023. Ngoài ra, bộ phim này còn được Vân Hợp chứng nhận là một trong ba tác phẩm có lượt view/ ngày phá 100 triệu, đồng thời cũng là bộ phim bạo khoản năm nay. Tác phẩm cổ trang, thần thoại xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ), Thương Huyền (Trương Vãn Ý). Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đạt 11 thành tích khủng. Đặc biệt với số ngày on top mà Dương Tử vẫn chưa vượt qua được. Tinh Hán Xán Lạn được xem là dự án nổi bật nhất trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khi đã đạt 11 thành tích đáng nể mà không phải tác phẩm nào cũng đạt được. Thậm chí với những bộ phim đầu tư khủng như "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử cũng không thể so bì kịp. Sau cú ngã ngựa ở Thả Thí Thiên Hạ, sự xuất hiện của Tinh Hán Xán Lạn đã cứu "Thánh xuyên không" một bàn thua trông thấy. Trạng thái và màn thể hiện của Triệu Lộ Tư ở tác phẩm này được nhận xét duyên dáng, phù hợp với thiết lập nữ chính Trình Thiếu Thương.

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