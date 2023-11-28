Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu khẩu dữ dội, lại chuyện gì nữa đây?

Fan của hai nàng diễn viên đình đám Hoa ngữ đang đã có màn khẩu chiến dữ dội vì tạo hình của cả hai.

Cuộc khẩu chiến của fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba được bắt nguồn từ việc stylist của Dương Tử đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả người hâm mộ nữ diễn viên. Cụ thể, fan của cô nàng Dương Tử đã bày tỏ sự không hài lòng với tạo hình của nữ diễn viên tại sự kiện gần đây nhất nên đã bình luận ở bài đăng của stylist cô nàng: "Lão sư ơi, trang điểm và làm tóc thế này thực sự không ổn". Điều bất ngờ chính là chuyên viên trang điểm này cũng không e ngại, lập tức trả lời: "Ha ha ha, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế".

Cuộc khẩu chiến của Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba được bắt nguồn từ việc stylist của Dương Tử đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả người hâm mộ nữ diễn viên Stylist của Dương Tử đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả người hâm mộ nữ diễn viên. Thậm chí chuyên viên trang điểm này sau đó còn đăng một bức hình kèm dòng trạng thái phẫn nộ: "Fan biến thái của minh tinh, cút". Hiện tại, stylist của Dương Tử đã xóa hết các bài đăng về nàng tiểu hoa lứa 90 trên tài khoản mạng xã hội của mình. Một điều trùng hợp, chuyên viên trang điểm này cũng đăng ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba lên khoe hợp tác lần 2. Ngay lập tức, 'Ba Béo' cũng bị kéo vào cuộc khẩu chiến, người hâm mộ của hai diễn viên bắt đầy quay ra "bóc phốt" nhau không thương tiếc.

'Ba Béo' cũng bị kéo vào cuộc khẩu chiến. Theo đó, fan Địch Lệ Nhiệt Ba "bóc phốt" fan Dương Tử mua tạp chí lấy số liệu rồi nhấn hủy đơn trả hàng, chỉ ra rằng số liệu hàng tồn kho trên cửa hàng của tạp chí ngày hôm sau lại tăng số lượng lớn so với ngày hôm trước. Fan Dương Tử đã thẳng thắn chê bai Nhiệt Ba xuống sắc trầm trọng sau khi đổi stylist, những sự kiện gần đây đều bị Cổ Lực Na Trát chiếm hết spotlight. Hiện tại, cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội vẫn chưa có hồi kết. Những người 'ngoài lề' cho rằng cãi nhau như thế chỉ làm ảnh hưởng đến chính hình ảnh của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, mong rằng fan của hai người vẫn nên giữ lý trí và văn minh. Cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội vẫn chưa có hồi kết. Vốn là đỉnh lưu, sở hữu tài nguyên phim ổn định, giá trị thương mại cao cũng như lượng fan hùng hậu nên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Dương Tử là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua nhờ vào thành công ngoài sức tưởng tưởng của Trường Tương Tư. Nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt giúp cô nàng chiếm được cảm tình của khán giả. Trong lứa tiểu hoa 90, số lượng phim bạo của Dương Tử cũng thuộc top đầu. Còn về phần Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy diễn xuất gây nhiều tranh cãi, thế nhưng cô lại luôn nằm trong top nhan sắc. Mỗi lần lộ diện trong các sự kiện, nàng mỹ nữ Tân Cương lại khiến công chúng phải trầm trồ.

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