Cùng tạo hình tóc trắng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều thua đau trước mỹ nhân này: Vẻ ngoài tựa 'búp bê sống'

Đáng chú ý, 2 mỹ nhân này lại có màn đụng độ tạo hình tóc trắng khiến cư dân mạng "đau đầu" tìm người thắng. Nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương vẫn khiến khán giả phải xuýt xoa. Có ý kiến cho rằng trông cô nàng giống như búp bê xinh đẹp đến lóa mắt. Cũng có khán giả nhận xét tạo hình tóc trắng của Địch Lệ Nhiệt Ba ở An Lạc Truyện giống như cosplay game.

Trong năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đã có màn đối đầu nhau khi có phim lên sóng cùng thời điểm. Theo đó, An Lạc Truyện do nàng mỹ nữ Tân Cương và Cung Tuấn đóng chính và Trường Tương Tư của Dương Tử.

Về phần Dương Tử, tạo hình tóc trắng của mỹ nhân sinh năm 1992 cũng được khen ngợi vì toát ra tiên khí, đẹp động lòng người.

Tuy nhiên, mới đây, dân tình đã phát hiện một mỹ nhân lứa 95 có tạo hình tóc trắng cực kỳ xinh đẹp. Theo đó, loạt tạo hình của Khương Trinh Vũ trong bộ phim Ngô Hoàng Tại Thượng khiến dân tình mê mẩn. Mái tóc trắng đơn giản, ít được tạo kiểu, càng không quá nhiều đồ trang sức càng giúp làm tôn lên nhan sắc xinh đẹp tựa như búp bê của người đẹp này.

Tuy danh tiếng của Khương Trinh Vũ không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử nhưng tạo hình tóc trắng của cô nàng lại được cho là áp đảo hoàn toàn hai đàn chị. Kiểu tóc của cô nàng được đánh giá là trông tự nhiên hơn, nhan sắc cũng ấn tượng hơn hẳn.

Khương Trinh Vũ sinh năm 1996 với sở trường khiêu vũ và đàn tranh. Năm 2014, cô đậu thủ khoa cả hai trường Học viện Hí kịch Trung Ương và Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh, trở nên nổi tiếng trên Internet.

Nữ thần tượng là một trong những thí sinh sở hữu lượng fan đông đảo nhất khi tham gia chương trình Sáng tạo doanh 2020. Tiếc rằng vì chấn thương tái phát, cô đã không thể tiếp tục trụ lại chương trình.