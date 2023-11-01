Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì?

Sao quốc tế 01/11/2023 11:10

Phản ứng gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khi xem một số hình ảnh do êkíp chương trình 'Divas Hit the Road' thực hiện đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

Mới đây, khi xem qua một số hình ảnh do êkíp chương trình 'Divas Hit the Road' thực hiện, 'mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phàn nàn hình ảnh bị xấu, nói rằng mặt cô trông kém xinh.  

Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Lam trong chương trình 'Divas Hit the Road'.

Theo trang 163, trong đoạn video của chương trình, gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba gầy, khóe miệng, nếp gấp ở gần mũi rất sâu, cơ má lộ rõ. Khi khán giả xem ảnh chưa qua chỉnh sửa, gương mặt nữ diễn viên cũng lộ rõ vết dấu thời gian. Thậm chí, cư dân mạng còn "soi" ra tóc diễn viên bết dính, chê cô kém chỉn chu khi ghi hình. 

Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 2
Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chương trình.

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phàn nàn hình ảnh bị xấu, một số netizen nêu ý kiến cho rằng thay vì chê êkíp quay, chụp xấu, cô nên chú ý tới lời nói nhiều hơn, vì "nhan sắc không bằng nâng cao kỹ năng giao tiếp". Không những thế, nhiều khán giả còn để bình luận cho rằng, vấn đề khiến cô bị 'dìm hàng' nằm ở hiệu ứng ánh sáng, chính vì thế nữ diễn viên lộ rõ khuyết điểm, khuyên cô nên tăng cân.

Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 3
Nhiều ý kiến cho rằng cô nên tăng cân.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những ngôi sao quen thuộc của giới giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân sinh năm 1992 để lại ấn tượng đặc biệt khi góp mặt trong các bộ phim như Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư...

Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những ngôi sao quen thuộc của giới giải trí Hoa ngữ.
Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 5
 Mỹ nhân sinh năm 1992 để lại ấn tượng đặc biệt khi góp mặt trong các bộ phim đình đám.

Sở hữu nhan sắc hoàn hảo là một lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi. Người đẹp bị truyền thông xếp vào nhóm "bình hoa di động" trên màn ảnh và bị giới chuyên môn Trung Quốc đánh giá không cao. 

Địch Lệ Nhiệt Ba oán trách êkíp 'dìm hàng' nhan sắc, netizen nói gì? - Ảnh 6
Sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi.

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